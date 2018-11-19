Нефть в мире дорожает после резкого снижения цен

Сегодня, 14:01

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Трейдеры рассчитывают, что ОПЕК снизит объемы добычи черного золота



Фото: Pixabay

Цены на нефть эталонных марок повышаются сегодня, 19 ноября. Как отмечают аналитики Reuters, трейдеры ожидают, что Саудовская Аравия убедит ОПЕК перейти к сокращению добычи к концу 2018 года. ОПЕК и партнеры организации рассматривают возможность сокращения добычи на 1-1,4 миллиона баррелей в сутки, чтобы предотвратить ослабление спроса и избежать перенасыщения рынка.

Так, цена фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:55 по киевскому времени повысилась до 66,81 доллара за баррель.

Стоимость нефти WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени до 56,67 доллара за баррель.

Напомним, на минувшей неделе цены на нефть показали рекордное за 2018 год снижение. Президент США Дональд Трамп тогда раскритиковал намерение стран ОПЕК снизить добычу в следующем году. Это подстегнуло и без того резкое падение нефтяных котировок после встречи комитета ОПЕК в Абу-Даби. На встрече стороны не договорились, надо ли странам ОПЕК+ сокращать добычу в 2019 году.

В целом падение нефтяного рынка было вызвано опасениями по поводу избытка предложения топлива после того, как США сделали исключение и позволили ряду стран закупать нефть у Ирана после вступления в силу санкций против этого государства.

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