Нефть в 2019: прогноз стоимости, сколько будет стоить баррель, мнение экспертов, аналитика — РосРегистр

Цена североморской нефти марки Brent опустилась ниже отметки в 60,88 доллар за баррель в субботу, 26 января.

В связи с беспокойством о замедлении роста глобальной экономики и данных о неожиданном росте запасов в США цены на нефть резко упали. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com. Стоимость барреля мартовской нефти Brent составляла $60,88 (-0,43%). Баррель мартовской нефти WTI торговался по $52,39 (-0,44%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $61,14 $52,62 соответственно.

Цены на нефть в феврале 2019 — вверх или вниз?

В начале недели МВФ снизил прогнозы глобального роста в 2019 и 2020 годах из-за ослабления показателей в Европе и в некоторых развивающихся рынках.

На этой неделе мировые лидеры и главы компаний будут встречаться на форуме в швейцарском Давосе. Они обсудят дальнейшее направление политики на фоне беспокойства о замедлении роста, торговых войн и выхода Великобритании из Европейского Союза.

Согласно данным Американского института нефти (API) запасы нефти в США резко выросли.

По данным API, запасы нефти увеличились на 6,6 миллиона баррелей до 443,6 миллиона за неделю, завершившуюся 18 января, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 42.000 баррелей.

Рынок нефти значительно скорректировался в конце года и не внушает оптимизма. Опираясь на прогнозы международных энергетических институтов, можно сделать вывод, что в следующем году рынок ждет профицит нефти. В частности, ОПЕК прогнозирует рост добычи вне картеля и падение спроса на нефть. По мнению картеля, спрос составит 98,79 млн баррелей, суммарная добыча стран вне картеля возрастет почти до 62 млн баррелей в сутки уже к весне 2019 года.

Таким образом, в то время как ОПЕК и Россия будут ограничивать свою добычу, США, Канада, Казахстан, Бразилия и еще ряд стран будут ее наращивать, создавая давление на котировки и нивелируя эффект от соглашения. В этой связи в первой половине года цены на нефть могут опуститься ниже текущих отметок ($60 за баррель). В самом пессимистичном случае цена на нефть марки Brent упадет до $35 за баррель, WTI – до $30 за баррель.

Прогнозы цен на нефть в 2019 году — сколько будет стоить баррель

Цены на нефть росли до конца сентября. Рынок был поддержан сокращением производства в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников (ОПЕК+), а также санкциями США в отношении Ирана, пишет «Правда.Ру».

Цена марки Brent приблизилась к 90 долларам за баррель, но к концу года упала до почти 50. Спекулянтов на фьючерсах испугала возможная рецессия в США и Китае. В апреле Дональд Трамп выразил желание сохранить низкие цены на нефть, и 80 долларов за Brent выглядят для него потолком, потому что дорогая нефть тормозит американскую экономику.

Америка сама добывает много сланцевой нефти и, вероятно, будет добывать еще больше в 2019 году, что будет давить на рынок. В то же время устойчивый спрос на нефть в последние пару лет может уменьшиться, учитывая замедление мировой экономики. В результате избыточное предложение будет держать цены на нефть под негативным давлением.

Цена, вероятно, будет зависеть и от единства ОПЕК, если его не удастся сохранить, то цена упадет до значений в 30 долларов за баррель. С другой стороны Ирак, Ливия, Нигерия, Венесуэла, могут столкнуться с социальными беспорядками или дефолтами по кредитам, тогда цена будет расти.

Как сказал президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, цены на нефть зависят от очень многих факторов. По мнению эксперта, 80 долларов за баррель — это справедливая цена, но она маловероятна.

Подписание соглашения ОПЕК+ держит цену, но как только цена становится выше 45-50 долларов за баррель, это дает сигнал для увеличения добычи сланцевой нефти в Соединенных Штатах, и это нивелирует усилия ОПЕК+ по стабилизации цен путем сокращения добычи, пояснил эксперт.

«Цена в 50 долларов, в принципе, устраивает нас вполне на этом этапе», продолжил Геннадий Шмаль.

Эксперт назвал втрой фактор определяющий цену на нефть в 2019 году — санкции против Ирана — отменит Дональд Трамп послабления в санкциях (8 странам разрешено до апреля импортировать иранскую нефть) или не отменит.

Третий фактор — темпы роста мировой экономики. Если она будет развиваться хорошими темпами, то и спрос на энергоносители будет достаточно велик и будет рост цен. Если мировая экономика начнет развиваться меньшими темпами или будет стагнация, то и цена на нефть сразу уменьшится.

«И, конечно, главную роль в цене сегодня играет даже не спрос и предложение, а позиция нефтяных спекулянтов на фьючерсах. Если выгодный рынок — цена на нефть сразу повышается. Если нет, то цена падает, сказал эксперт.

По мнению Геннадия Шмаля «цена в среднем по году будет достаточно комфортной, наверное, близкой к 60 долларов за баррель, может быть, даже чуть больше, учитывая подписание соглашения ОПЕК+».

Отношения США и Ирана продиктуют рынку цены на нефть

Факторы, которые будут дирижировать ценами на черное золото в 2019 году, включают отношения администрации Трампа с Ираном и темпы роста мировой экономики. Другими словами, судьба нефтяного рынка будет зависеть от геополитики и баланса спроса и предложения.

Иран – темная лошадка

Отраслевые аналитики не сводят глаз с американских санкций в отношении Ирана, который еще летом прошлого года экспортировал около 2.3 млн баррелей нефти в день. Санкции, которые вступили в силу в ноябре, убрали с мирового рынка экспорта 1.3 млн баррелей иранской нефти в день. При этом Америка дала послабления таким странам, как Индия, Южная Корея и др., разрешив им импортировать из страны около 1 млн баррелей в сутки в течение 180 дней.

Эти санкции представляют собой один из ключевых факторов в контексте мирового предложения. В середине мая, когда истекают исключения, Штаты могут убрать с рынка еще 1 млн баррелей, если не станут продлевать послабления. Возможен вариант и с появлением дополнительного 1 млн баррелей в случае, если Вашингтон решит отметить все ограничения.

«Это будет иметь огромное влияние на цены. В зависимости от развития событий колебания могут составить $15-$20 за баррель. Большой знак вопроса представляет собой не спрос, не добыча в США или в ОПЕК, а геополитика, а именно, санкции», — подчеркнул Жан Стюарт, экономист по нефтяным рынкам в Cornerstone Macro.

Рычаги влияния

Это стало очевидно еще в прошлом месяце, на заседании ОПЕК+ в Вене. Журналисты и аналитики традиционно толпились вокруг саудовского и российского министров энергетики, но одной из ключевых фигур на мероприятии был Брайан Хук, специальный представитель США по Ирану, от которого наблюдатели пытались получить любые намеки на дальнейшее развитие отношений между Вашингтоном и Тегераном в контексте санкций и судьбы послаблений.

В связи между ценами на нефть и геополитикой нет ничего необычного, но налицо важная тенденция – растущая роль Америки. Действительно, у Штатов не было таких мощных рычагов на нефтяных рынках с тех пор, как Техасская железнодорожная комиссия, которая контролирует и регулирует бурение, добычу и транспортировку нефти и газа, нормировала производство нефти в 1940-х гг.

Самочувствие мировой экономики

Еще одним важным драйвером для рынка нефти в этом году будет состояние здоровья мировой экономики, которое, по мнению некоторых, может оказать еще большее влияние на рынок черного золота.

«Какой главный страх для нефтяных рынков? Безусловно, это мировая экономическая рецессия. И это вопрос не вероятности, а времени», — полагает Эйми Майерс Джэффи из Совета по международным отношениям.

Беспокойство по поводу торговых конфликтов и повышения процентных ставок способствуют обострению неопределенности и заставляют экономистов снижать свои прогнозы на 2019 год. Китай и Индия продолжают расти приличными темпами, превышая 6%, однако недавно Международное энергетическое агентство пересмотрело на понижение свою оценку экономического роста в обеих странах. Как следствие, были понижены и прогнозы по ценам на нефть на 2019 год ввиду связи между темпами роста ВВП и ценами на черное золото.

Угроза замедления роста азиатских экономик заставила страны ОПЕК+ принять решение об ограничении добычи на 1.2 млн баррелей в день в декабре.

«За закрытыми дверями экспортеры в первую очередь говорили о растущем беспокойстве по поводу спроса, особенно со стороны их основной клиентской базы в лице Азии», — сообщают в лондонской Energy Aspects.

Прочие факторы

Спрос и политика США в отношении Ирана продолжит оказывать ключевое влияние на цены в ближайшей перспективе, но также возрастет влияние и других факторов. В прошлом месяце Royal Dutch Shell стала первой из крупнейших публично торгуемых нефтяных компаний, которая связала выплаты менеджменту с достижением целей по снижению выбросов углерода.

Однако эти факторы пока остаются на долгосрочном горизонте. Пол Хорснелл, глава отдела исследований сырьевых рынков в Standard Chartered, недавно задался вопросом: сможет ли распространение электрокаров и беспокойство по поводу изменения климата поставить под угрозу существование ОПЕК и нефтяную гегемонию, которая существует уже почти полвека.

«Люди не прекращают предрекать скорую кончину ОПЕК», — признается эксперт.

По его оценкам, в 2030 году мировой спрос будет выше, чем в 2018, хот при этом он признает, что рост не будет продолжаться вечно.

«Если оценивать перспективы в 50-летнем горизонте, то можно сказать, что энергетический переход уже в процессе», — добавил Хорснелл.

МВФ снизил прогнозы цен на нефть на 2019 год

Международный валютный фонд скорректировал свой прогноз стоимости нефти в 2019 и 2020 годах в сторону понижения.

Как говорится в январском докладе организации World Economic Outlook, цена барреля нефти в 2019 году составит $58,95, в 2020 году – $58,74 за баррель. В ноябре 2018-го в МВФ прогнозировали цены на уровне примерно $69 и $66 за баррель соответственно.

Как пишет ТАСС, Международное энергетическое агентство дает несколько иной прогноз. По мнению экспертов этой организации, в 2019 году цены на нефть стабилизируются выше отметки $60 за баррель – благодаря сделке ОПЕК+. Это соглашение уже начинает оказывать влияние на рынок.

В декабре 2018 года благодаря сделке общий объем предложения стран ОПЕК сократился на 600 тыс. баррелей в сутки.

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