Нефть упала более чем на 5% на новостях о торговой войне США и Китая



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— 8 минут назад

Нефть марки Brent в среду потеряла более 5% своей стоимости, опустившись к 22:00 по московскому времени до $74,02 за баррель.

Причины падения

На ценах на нефть сказалось усиление напряженности между США и Китаем, говорит Абхишек Кумар, старший аналитик по энергетике агентства Interfax Energy в Лондоне. С ним согласен Майкл МакКарти, главный стратег по рынкам CMC Markets. По его словам, если анонсированные во вторник США новые пошлины на китайские товары будут введены, это скажется на глобальном росте и спросе.

Другой причиной резкого снижения цен на нефть стало сообщение Национальной нефтяной корпорации Ливии, которая заявила, что в ближайшие часы «вернется к нормальному уровню» экспорта нефти в четырех ливийских портах. В середине июня после атаки боевиков на порты экспорт нефти из страны был ограничен: в июле Ливия производила 527 тыс. баррелей в день против 1,28 млн в феврале.

Добавили медвежьих настроений на рынке и заявления госсекретаря США Майка Помпео, который во вторник дал понять, что новые санкции против Ирана могут быть мягче, чем ожидалось ранее. Если раньше речь шла о полном запрете на импорт иранской нефти с 4 ноября, то теперь США допустили возможность послаблений для некоторых стран.

Контекст

Торговая война США и Китая официально началась 6 июля. В среду стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести новые пошлины в размере 10% на китайские товары, чьи годовые поставки оцениваются в $200 млрд.

Резкое падение цен на нефть может сказаться на курсе рубля. На вечерней торговой сессии на Московской бирже доллар поднялся с отметки 61,8 рубля в 18:00 до 62,3 в 22:00.

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