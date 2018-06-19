Нефть сегодня снова дешевеет

honduras_na_colime

19 июня 2018 | 10:17

noxepy_7_40_: //Что, хохолик, скоро уже нефть по 20 и доллар по 200? А Крымский мост когда уже рухнет?//

Кацык, с твоим мозгом таракана, с глубиной памяти в 5 секунд, этого не понять.

Фундаментальных причин для нефти не то что по 110, а даже по 75 просто не существует.

Её нынешняя цена обусловлена наложением аж трёх факторов: картельный сговор опек-неопек, падение добычи при социализме в Венесуэле, и угроза нефтяных санкций Ирану.

Все причины проходные, и когда они уйдут, то красная цена жиже будет 35-40 баксов.

И да, удило, нефть не подорожает уже никогда.

Запомни это слово, холоп нефтесосов: ни-ко-гда.

Источник