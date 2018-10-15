Нефть сегодня 15 октября 2018: котировки, новости, прогнозы

Нефть сегодня 15 октября 2018 (понедельник) в нашем обзоре мирового рынка: свежие данные по ценам на основные сорта и марки нефти и топлива, важные новости по данной теме и ряду смежных, а также прогнозы по дальнейшему развитию ситуации на нефтяном рынке планеты от наиболее авторитетных экспертов и аналитиков в течение дня.

Справка: нефть ранее (11.10.2018)

Перед началом нового торгового дня предлагаем вам ознакомиться с итогами торгов по нефти и топливу за предыдущий торговый день — 11 октября 2018 года. Отметим, что года назад этот день выпал на воскресенье и торги не проводились. Желаем удачного торгового дня.

Нефть ранее (11.10.2018), итоги: цены на черное золото колебались между ростом и снижением

Ранее, 11 октября 2018 года (пятница) цены на нефть на североамериканской сессии колебались между ростом и снижением, оставаясь недалеко от двухнедельных минимумов, достигнутых на фоне наблюдавшегося недавно падения на фондовых рынках мира, а также признаков увеличения предложения нефти.

Фьючерсы на нефть Brent на ICE недавно снизились примерно на 0,7%, а фьючерсы на нефть WTI на NYMEX колеблются около флэтовой линии. На конец того дня котировки фьючерсов на нефть на Nymex выросли на 37 центов, или на 0,5%, до 71,34 доллара за баррель

Фьючерсы на бензин на NYMEX упали примерно на 0,6%.

Котировки обоих сортов нефти в четверг завершили день понижением примерно на 3%. Фондовые рынки по всему миру при этом упали по итогам двух дней подряд. В начале торгов в пятницу можно было наблюдать восстановление на биржах Азии и Европы.

“Цены на нефть Brent в четверг вечером даже ненадолго опустились ниже 80 долларов – на тот момент снижение за два последних дня достигло 5 долларов”, — отметили аналитики Commerzbank. “Падение на фондовых рынках стало еще одним негативным фактором для нефтяных котировок”, — добавили они.

Цены на нефть также оказались под давлением в результате увеличения запасов в США и отчета ОПЕК, который свидетельствовал о продолжении роста нефтедобычи картеля и его партнеров в прошлом месяце.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило в четверг, что запасы нефти в стране на неделе 29 сентября – 5 октября выросли на 6 млн баррелей.

В то же время ОПЕК сообщила, что увеличение добычи нефти картелем и Россией более чем нивелировало сокращение предложения со стороны Ирана, спровоцированное американскими санкциями.

Кроме того, картель понизил прогноз роста мирового спроса на нефть на текущий и следующий год уже третий раз подряд.

В пятницу в Международном энергетическом агентстве (IEA) подтвердили эти опасения, заявив, что мировой спрос на нефть в этом и следующем году будет расти медленнее, чем ранее ожидалось, на фоне экономических рисков, связанных с торговыми конфликтами, а также ввиду более высоких цен на нефть.

В основе ослабления спроса на нефть лежит широкомасштабное понижательное давление, которое испытывает мировая экономика в том числе и со стороны эскалации торговых конфликтов, ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, а также слабости развивающихся экономик.

— отметил Стивен Бреннок из PVM Oil Associates Ltd.

Нефть сегодня утром: цены в Азии продолжили рост

09:45, Москва. Цены на нефть в понедельник в Азии выросли, продолжая повышение пятницы.

Около 07:20 по Гринвичу (09:20 по Москве) ноябрьские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX торговались с повышением на 54 цента, по 71,88 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 1,09% до 81,31 доллара за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на бензин RBOB торговались с повышением на 1 цент, по 1,95 доллара за галлон. Ноябрьские контракты на дизельное топливо подорожали на 2 цента до 2,34 доллара за галлон.

При этом Майкл Маккарти из CMC Markets ожидает дальнейшего восстановления цен на нефть в случае их стабилизации выше сопротивлений 72 доллара для WTI и 80 долларов для Brent. Учитывая беспокойство относительно нефтедобычи в Иране, а теперь еще и геополитической напряженности в Саудовской Аравии, на рынке присутствуют риски перебоев с предложением, добавил Маккарти.

Тем временем в Energy Aspects прогнозируют падение нефтедобычи ОПЕК в этом квартале, несмотря на решение картеля в июне относительно увеличения производства.

Будет дополнено

При подготовке материала задействована информация Dow Jones, Wall Street Journal (перевод ПРАЙМ) и службы новостей форекс брокера — InstaForex.

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