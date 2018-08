Нефть нацелилась на рост

© Reuters. Мировые цены на нефть растут



Investing.com — Цены на нефть укрепляют позиции утром в среду на данных о сокращении запасов углеводородов в США и ослаблении курса американской валюты.

Цена октябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 10:48 МСК увеличилась на 0,74% – до $73,17 за баррель. Стоимость фьючерса на на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,65% – до $66,25 за баррель.

По данным СМИ, которые ссылаются на Американский институт нефти (API), организация зафиксировала снижение запасов нефти в США за неделю по 17 августа на 5,17 млн баррелей. При этом официальный отчет должен быть опубликован 22 августа в 17:30 МСК. Как прогнозируют эксперты, в нем будет значиться снижение на 2 млн баррелей после роста на 6,8 млн баррелей неделей ранее.

«Если данные о снижении подтвердятся, мы увидим дальнейший рост котировок», – говорит финансовый аналитик ГК «Альпари» Анна Кокорева.

Важным слагаемым роста нефтяных цен стало также ослабление индекса доллара, который во вторник отыгрывал критику президента США Дональда Трампа в адрес Федеральной резервной системы, сообщается в отчете аналитиков АО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент». Американская валюта дешевеет на 0,06% к евро на торгах в среду после падения на 0,77% во вторник.

Специалисты АО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» подчеркивают, что в своем ослаблении во вторник доллар заступил уже немного ниже уровней максимумов октября прошлого года. Но, достигнув точки сильной поддержки, в среду он отскакивает вверх, так что ценам нефти будет повод немного притормозить подрастание.

Как считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, интерес инвесторов к длинным позициям в расчете на то, что мировая экономика все же столкнется с дефицитом предложения, также подогревает тема санкций в отношении Ирана со стороны США. Они должны вступить в силу в начале ноября.

По оценкам экспертов, утверждает Деев, санкции выведут с рынка от 1 до 1,5 млн баррелей в день. Эти предположения основаны на прогнозируемом сокращении закупок иранской нефти Европой, Японией, Южной Кореей и Индией. Как санкции повлияют на активность импортеров из Турции и Китая неясно, хотя именно эти регионы представляют стратегическое значение в оценке мирового предложения сырья, указывает Деев.

С экспертом соглашается аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин, который также полагает, что игроки рынка встают в «лонги» по фьючерсам в ожидании применения санкций к Ирану. Также, по его мнению, они ожидают валютной переоценки ввиду снижения индекса доллара на фоне риторики представителей Федерального резервного банка.

(Текст подготовила Яна Шебалина)

