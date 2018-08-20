Нефть начала дешеветь из-за опасения за перспективы мировой экономики

Цены на нефть снижаются в понедельник на фоне обеспокоенности инвесторов относительно возможного замедления роста мировой экономики в свете неопределенности в Китае и проблем в Турции. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась на $0,23 (0,32%) — до $71,6 за баррель. В пятницу эти контракты подорожали на $0,4 (0,56%) — до $71,83 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на $0,24 (0,36%) — до $65,67 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,45 (0,69%) — до $65,91 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,3%, WTI — на 2,5%. Для обеих марок это уже третье недельное падение подряд.

Цены на нефть выросли в пятницу, но завершают неделю падениемЧитать полностью

Участники торгов опасаются, что торговые противоречия Вашингтона и Пекина начинают оказывать некоторое давление на экономику КНР. Так, на прошлой неделе были опубликованы официальные статданные, согласно которым объем розничных продаж в стране в июле замедлил темпы роста в годовом выражении до 8,8% с 9% в июне, хотя аналитики ожидали рост на 9,2%. Объем промышленного производства в Китае увеличился в июле в годовом выражении на 6%, при этом эксперты ожидали ускорения до 6,3%.

Кроме того, инвесторов беспокоит экономическая ситуация в Турции. В августе президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. После этого международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг в иностранной валюте Турции до «B+» с «BB-«.

«Разочаровавшие инвесторов данные по промышленному производству из Китая вкупе с опасениями за развивающиеся экономики, и особенно за Турцию, оказывают давление на рынок сырьевых товаров», — приводит агентство Рейтер слова аналитика Emirates NBD Эдварда Бэлла (Edward Bell).

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 71,73 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 71,69 доллара за баррель, что на 6 центов ниже уровня закрытия торгов ($71,83).





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