Нефть марки Brent подорожала до $43 за баррель — Forbes Kazakhstan

Валютный рынок

На внешних рынках продолжают преобладать позитивные настроения, что оказывает поддержку национальной валюте. По итогам торгов пятницы курс USDKZT снизился до отметки 399,53 тенге за доллар (-6 тиынов). При этом курс последней сделки составил 398,80 тенге за доллар, что на 73 тиына ниже средневзвешенного курса дня. Тем временем стоимость российского рубля не изменилась – 5,82 тенге за рубль.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:22 ALA) торгуется на уровне 397,62 тенге за доллар, что на 1,91 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Ставки денежного рынка продолжают находиться вблизи нижней границы базовой ставки НБРК. MM Index в пятницу вырос на 6 б.п., до 8,13%. Доходность операций репо овернайт увеличилась на 5 б.п., до 8,16% годовых, тогда как однодневные сделки своп подорожали на 19 б.п., до 7,72% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 393,8 млрд тенге, снизившись на 92,2 млрд тенге в сравнении с торгами предыдущего дня.

Между тем спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке составил 124,4 млрд тенге и был удовлетворён в полном объеме. Средневзвешенная доходность размещенных в НБРК депозитов составила 9,50% годовых. Между тем сальдо по операциям предоставления/изъятия ликвидности удерживается на высоком уровне, вблизи 4,2 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

Фондовый рынок

Индекс казахстанской фондовой биржи KASE завершил пятничную сессию на позитивной ноте, поднявшись на 0,51%, до 2 323,36 пункта. Лидерами роста выступили акции АО «КазТрансОйл» (+9,03%), НАК «Казатомпром» (+3,47%) и АО «Казахтелеком» (+3,00%). В то же время снижение стоимости долевых бумаг KAZ Minerals PLC (-3,31%), АО «Народный банк Казахстана» (-1,30%), АО «Кселл» (-1,20%) и АО «Банк ЦентрКредит» (-0,75%) ограничило потенциал роста индекса.

Мировой рынок

Продолжают публиковаться данные, свидетельствующие о том, что мировая экономика восстанавливается по мере смягчения карантина. В частности, в пятницу Минтруда США отчитался о неожиданном снижении уровня безработицы. Так, доля нетрудоустроенных людей в экономике США в мае составило 13,3%, тогда как в апреле она была на уровне 14,7%. Тем временем эксперты ожидали безработицу в мае на уровне 19,7%. Столь неожиданно позитивные данные по рынку труда США привели к повышению спроса на риск и создали давление на защитные активы. Основные фондовые индексы США выросли на 2,0-3,2%, тогда как доходность 10-летних трежерис выросла на 7 б.п., до 0,90% годовых. Дальнейшему улучшению настроений на рынке способствуют данные по экономике Китая. Так, торговый баланс КНР сложился в мае с рекордным профицитом в $62,93 млрд. Росту торгового профицита поспособствовало снижение импорта на 16,7% из-за низких цен на сырье, тогда как экспорт уменьшился лишь на 3,3% по сравнению с прошлогодним показателем.

Нефть

В субботу стало известно, что страны-участницы ОПЕК+ договорились о продлении сокращения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля. При этом ожидается, что Мониторинговый комитет ОПЕК+ будет собираться раз в месяц для изучения ситуации на рынке и может рекомендовать дальнейшее продление сокращения добычи нефти. В то же время поддержку котировкам нефти оказывают признаки выставления экономической активности в мире. Стоимость эталонной нефти Brent в пятницу выросла на 5,8%, до $42,3 за баррель, а к данному моменту находится на уровне $42,9 (+1,4%). Тем временем Саудовская Аравия на следующий день после продления договора о сокращении добычи повысила цены на экспорт. Официальная цена продажи нефти марки Arab Light в Азию в июле, на которую приходится более половины продаж саудовской нефти, возросла на $6,10 за баррель.

Российский рубль

По итогам пятничных торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,69%, до 68,16 рублей за доллар. Усиление аппетита к риску на мировых площадках на фоне неожиданных данных по рынку труда США и ралли нефтяных цен поддерживали российскую валюту в конце недели. Локальной поддержкой рублю продолжают оставаться операции Центробанка, которому Минфин РФ выделил для продажи на рынке в рамках бюджетного правила с 05 июня по 07 июля валюту на 203,7 млрд рублей (~$3 млрд). Между тем глава ЦБРФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу в очередной раз напомнила, что Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки 19 июня. При этом инфляционные ожидания в РФ повысились, но уже корректируются и продолжат снижаться, считает глава регулятора.

События в Казахстане:

Президент заслушал отчеты о работе правоохранительных ведомств.

Эксперты по-прежнему пессимистичны в отношении инфляции.

Казахстан поддержал продление соглашения ОПЕК+ на прежних уровнях добычи на один месяц.

Порог по накоплениям в ЕНПФ для покупки пенсионного аннуитета могут снизить.

В Казахстане появилось единое окно для экспортеров.

Как трансформируется IT-сектор в период пандемии?

Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 05 июня 9,4 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-144 первого выпуска (KZKD00000261) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,8854% годовых.

Корпоративные события:

С 15 июня вводятся в действие поправки в Методику расчета индикаторов рынка денег.

Изменен состав правления АО «ForteBank».

Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО «Банк ЦентрКредит» за 2019 год.

АО «Кселл» выплатило дивиденды за 2019 год.

Единственный акционер АО «КазАгроФинанс» утвердил финансовую отчетность компании и принял решение о выплате дивидендов за 2019 год.

Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО «Казахстанский фонд устойчивости».

АО «Казахстанский фонд устойчивости» привлекло на KASE 05 июня 4,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006476 (BASPb7) со средневзвешенной доходностью 11,345% годовых.

АО «Казахстанский фонд устойчивости» привлекло на KASE 05 июня 4,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006484 (BASPb8) со средневзвешенной доходностью 11,3181% годовых.

Международные события:

Число рабочих мест в США неожиданно выросло в мае после рекордного падения в апреле.

Страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи нефти до конца июля.

Трамп надеется на беспрецедентный экономический рост в США в 2021 году.

Набиуллина: никакого взрыва инфляции в России из-за соцмер кабмина на фоне COVID не будет.

ЕЦБ должен продолжать поддерживать «хрупкие» рынки — главный экономист.

ЦБР подтвердил намерения покупать валюту на рынке, но при более дорогой нефти.

Мексика не может дополнительно сократить добычу нефти — президент.

Лукойл предлагает продлить сделку ОПЕК+ с текущими условиями на 2 месяца — РИА.





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