Нефть и все еще актуальная иранская тема

Котировки нефти марки продолжают локальное восстановление, приближаясь к сопротивлению $75 за баррель. Судя по всему, тема антииранских санкций со стороны США подогревает интерес инвесторов к длинным позициям в расчете на то, что мировая экономика все же столкнется с дефицитом предложения. Напоминаем, американские санкции в отношении иранского нефтяного сектора вступят в силу в начале ноября. По оценкам экспертов, санкции выведут с рынка от 1 до 1,5 млн. баррелей в день. Данные предположения основаны на прогнозируемом сокращении закупок иранской нефти Европой, Японией, Южной Кореей и Индией. Как санкции повлияют на активность импортеров из Турции и Китая неясно, хотя именно эти регионы представляют ключевое стратегическое значение в оценке мирового предложения сырья. Турция является основным каналом для нефти на Ближнем Востоке, а Китай и вовсе крупнейший импортер нефти в мире. Учитывая крайне напряженные отношения США с данными регионами логично предположить, что закупки иранской нефти ими будут продолжены. Против нефти выступают и намерения Саудовской Аравии увеличить производство для того чтобы вернуть ранее утраченную долю рынка. Поскольку необходимости строгого соблюдения условий энергетического пакта больше нет, добыча нефти странами ОПЕК до конца этого года может перевалить за 33 млн. баррелей в день. Учитывая сказанное, риски перепроизводства нефти по-прежнему актуальны, что будет способствовать дальнейшему снижению ее стоимости.

UKOIL SellLimit73,85 TP 70,00 SL 74,50

Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets

Источник