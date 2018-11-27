Нефть дешевеет осенью 2018 года из-за сложившейся ситуации в международной экономике — 1RRE

Трейдеры рассказали о том, почему дешевеет нефть на данный момент. По их мнению основной причиной является экономическая турбулентность, которая на ведущих мировых рынках по-прежнему активна. При этом доходность облигаций увеличивается, а цена на черное золото с начала октября 2018 года подешевела почти на 30%.

Колебания цены на нефть марки Brent осенью 2018 года

Мировая экономика находится в хорошей форме, несмотря на непрекращающуюся турбулентность на финансовом рынке и удешевление нефти марки Brent. Аналитики утверждают, что фундаментальных предпосылок относительно активного начала медвежьего рынка на данный момент нет. Однако рыночные страхи у инвесторов присутствуют из-за торговых войн, ужесточающейся политики ФРС (Federal Reserve System) США и общих треволнений на нефтяном рынке. Причиной этого является то, что в последнее время черное золото ежедневно теряет в цене примерно 5-7%.

В период с 1 октября по 16 ноября 2018 года котировки на нефть обрушились на 30%, относительно последнего пика. Однако в субботу, 17 ноября стоимость баррреля увеличилась на 1%, на фоне общего сокращения добычи черного золота и закрепилась на уровне 67,10 долларов США. Между тем незначительный рост нефти сменил направленность в отрицательную сторону. И уже в пятницу, 23 ноября текущего года ценовая политика нефти побила рекорд годового минимума и зафиксировалась на отметке 58,81 долларов США за баррель.

По состоянию на 27 ноября 2018 года, нефть котируется по цене 61,09 доллар США. Трейдеры считают, что сложившаяся ситуация на рынке не оптимистична для долгосрочного инвестирования. Они уверены, что нынешняя тенденция по снижению волатильности в отрицательную сторону, провоцирует вхождение нефти марки Brent в медвежий тренд.

Почему дешевеет нефть в ноябре 2018 года

Основным фактором давления, из-за которого дешевеет нефть в ноябре 2018 года, являются прогнозы по добыче сырья в США и обновленные показатели уже накопленных запасов. США на текущий момент являются крупнейшими производителями углеводорода и именно им не выгодно, чтобы сырье продавалось по высокой цене. Стоит отметить, что в первой декаде ноября 2018 года суточные показатели добычи США достигли 11,6 млн баррелей в сутки.

Другой предрасполагающим причиной удешевления нефти является то, что страны-участницы ОПЕК приняли решение не уменьшать добычу черного золота в текущем году. Однако решающее слово относительно нефтяной политики прозвучит на саммите лидеров стран G-20, который пройдет в Аргентине в период с 30 ноября по 1 декабря 2018 года.

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