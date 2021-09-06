Нефть дешевеет: как Саудовская Аравия повлияла на цену сырья — нефть новости

Цена нефти Brent и WTI

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 71,79 доллара за баррель, что на 82 цента, или на 1,13% ниже цены закрытия предыдущей сессии.

на лондонской бирже ICE Futures составляет 71,79 доллара за баррель, что на 82 цента, или на 1,13% ниже цены закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на биржи NYMEX снизилась на 73 цента, или на 1,05% – до 68,56 доллара за баррель.

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Предыдущие торги по стандартам завершились на уровне 72,61 доллара для фьючерсов нефти марки Brent и 69,29 доллара для – WTI.

Что повлияло на снижение цены

Ранее государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила, что в октябре снизит цены на сорта сырой нефти, которые продаются в Азии, по крайней мере, на один доллар за баррель. Аналитик компании Energy Aspect Вирендра Чаухан высказалась по этому поводу следующим образом.

OSP для Азии является медвежьими. Это сигнализирует о снижении спроса и предложение, потенциально растет,

– рассказывает Чаухан.

Снижение фьючерсов на сырую нефть прибавилось к падению в пятницу после того, как более слабый, чем ожидалось, отчет о занятости в США отметил неоднородное восстановление экономики.

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