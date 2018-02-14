Недовольство украинцев властью может привести к досрочным выборам – разведка США

Во вторник, 13 февраля, директор Национальной разведки США Дэн Коутс представил комитету по вопросам разведки в Сенате доклад «Оценка глобальных угроз разведывательными службами США», в которой также упомянул Украину, в частности, о конфликте на востоке страны. Также Соединенные Штаты не исключают проведения досрочных выборов из-за недовольства населения действиями власти.

«Украина остается под угрозой внутренних потрясений, которые Россия может использовать, чтобы подорвать прозападную ориентацию Киева», — говорится в тексте доклада.

Коутс назвал два фактора, которые несут угрозу для экономического возрождения Украины и могут привести к изменениям во внешней политике.

«Недовольство населения темпом реформ, ухудшение стандартов жизни, мысль о том, что коррупция усиливается, и обострение политических противостояний накануне запланированных президентских и парламентских выборов в 2019-м могут привести к досрочным выборам. Лидеры оппозиции попытаются воспользоваться недовольством населения, чтобы ослабить Президента Украины Петра Порошенко и провластную коалицию накануне выборов 2019-го года», — сообщает разведка США.

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Отдельным пунктом доклада стали прогнозы относительно развития событий на востоке Украины. Американцы считают, что конфликт будет заморожен в нынешнем виде.

«Нападение между сторонами вряд ли будет в 2018 году, хотя расчеты каждой из сторон могут измениться, если она увидит, что другая сторона серьезно бросает вызов статусу-кво», — отмечается в документе.

Также отмечается, что Россия будет продолжать свою военную, политическую и экономическую кампанию против дестабилизации Украины, чтобы подавить и, где возможно, развернуть усилия Киева, направленные на интеграцию в ЕС и усиление связей с НАТО.

«Киев будет продолжать сопротивляться любым уступкам, которых требует Москва, но почти наверняка не вернет в 2018 году контроль над районами на востоке Украины, которые контролируются Россией», — считают в США и добавляют, что Россия будет работать над разрушением единства Запада относительно санкций и поддержки Киеву.

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Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 1 по 14 декабря 2017 года среди 2039 респондентов и обнаружил, что 40% украинцев готовы участвовать в акциях протеста, что на 9% меньше в сравнении с прошлым годом.

Наибольшее количество людей, как и раньше, готовы прибегнуть к таким формам социального протеста как участие в избирательной кампании (29%), сбор подписей под коллективными воззваниями (17%), санкционированные митинги и демонстрации (10%).

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