Недорого и сердито. Кастинг технических кандидатов в президенты уже стартовал

В ближайшие месяцы объявится еще множество предприимчивых кандидатов, которые захотят с помощью выдвижения в президенты порешать свои личные вопросы и порекламировать себя и свой бизнес

Уже девятый месяц в Шевченковском райсуде Киева идет рассмотрение дела экс-главы ГФС Романа Насирова. Ему инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог. Следствие считает, что Насиров в 2015–2016 гг. давал руководителям территориальных органов ГФС незаконные указания принимать безосновательные решения о рассрочке налоговых долгов фирмам, связанным с депутатом-беглецом Александром Онищенко, что нанесло государству убытков на сумму свыше 2 млрд грн. В мае 2017 г. Кабмин отстранил Насирова от исполнения обязанностей главы ГФС, а в январе 2018-го уволил его с должности. 6 декабря 2017 г. суд начал рассматривать дело по сути.

Столь длительное рассмотрение дела вызвано действиями стороны защиты Насирова, по требованию которой сторона обвинения должна зачитать весь текст обвинительного акта. За первые полгода слушаний дела было зачитано лишь 245 из 774 страниц, то есть меньше трети. В связи с этим 15 июня суд продлил на два месяца обязательство Насирова носить электронный браслет и не выезжать за пределы Киевской области. 13 августа это обязательство было продлено судом еще на два месяца, что вызвало у Насирова бурное негодование.

«Главная причина очередного незаконного решения суда в том, что кое-кто пытается лишить меня возможности развернуть мощную инфраструктуру к выборам. Поэтому мне ограничили передвижение по стране и пытаются создать искусственную изоляцию», — написал экс-глава ГФС в Facebook. По его утверждению, таким образом его «политические оппоненты» пытаются помешать ему «построить в регионах эффективную организационную структуру к выборам».

Раньше Насиров в эфире телеканала «112 Украина» уже заявил о том, что планирует баллотироваться на президентских выборах. «Я буду делать все, чтобы стать президентом», — пообещал Насиров и даже сформулировал свою программу. По его словам, он нашел бы общий язык с Путиным — «как президент федерации дзюдо с Путиным, который любит дзюдо».

Обещания найти общий язык с Путиным раздает не только Насиров. «Первое, что сделал бы, став президентом, — поехал бы с Путиным на рыбалку. И я убежден, что назавтра война на Донбассе закончилась бы», — заявил врач-педиатр Евгений Комаровский, известный тем, что успешно развивает свой бизнес (торговая марка «Доктор Комаровский») в России. Похоже, у Насирова будет достойный конкурент.

Разгорается конкуренция и среди кандидатов, объявивших себя «народными». 13 августа сообщил о намерении баллотироваться бывший консул Украины в Гамбурге Василий Марушинец, уволенный недавно за антисемитские высказывания в Facebook. «Независимость Украины под угрозой. И потому не может такого быть, чтобы мы это допустили. Решили-таки «тряхнуть стариной» и спасать государство и народ — уже буквально, а не болтовней или флешмобами. Конечно, обсудили вопрос президентской программы, — рассказал Марушинец. — Конечно же, если будет принято такое решение и если это решение поддержит наш великий украинский народ, на алтарь Великой Победы которого положил всю свою сознательную жизнь. Пока что, дорогие друзья, я в глубоких раздумьях, стесняюсь своей бедности, потому что не имею 2,5 млн грн для регистрации в порядке самовыдвижения — не накрал. Разве что скинуться толокой. Сионокомуняки, как всегда, будут насмехаться».

Между тем еще в мае «народным» кандидатом в президенты был объявлен Иван Бубенчик, который в феврале 2016 г. сообщил, что во время Майдана он убил двух командиров «Беркута». Кандидатуру Бубенчика избрал проведенный в Праге «Первый Национальный Украинский Конгресс». Как отмечает радио «Свобода», «конгресс» был организован Рустамом Ташбаевым, который работает водителем в США и живет там уже много лет, в 2015 г. он выступил инициатором акции «Майдан 3.0» и был выдворен из Украины. Чем ответит Бубенчик на вызов Марушинца, пока неизвестно.

Настоящая битва гигантов развернулась среди деятелей шоу-бизнеса. Давно уже идут разговоры о президентских амбициях художественного руководителя студии «Квартал 95» Владимира Зеленского и лидера «Океана Эльзы» Святослава Вакарчука. В мае о своих президентских планах, пусть и не совсем всерьез, сообщили певцы Иво Бобул и Олег Винник. Причем Бобул прямо заявил, что видит своими конкурентами Вакарчука и Зеленского.

Долгое время был вне конкуренции экс-советник министра внутренних дел Арсена Авакова Илья Кива. О намерении побороться за президентский пост он объявил еще в октябре 2017-го. С того же времени в разных городах стали появляться его билборды с лозунгами типа «Придет Кива — будет порядок!». В январе 2018-го он подтвердил: «Буду президентом. Аваков сказал, что буду».

Но в начале июля у Кивы появился серьезный соперник — владелец курорта Буковель, народный депутат Александр Шевченко. Он записал видео «о своем решении принимать участие и побеждать на выборах президента Украины». «Лайкайте, распространяйте это видео, — призвал кандидат, — и каждую пятницу в июле и августе принимайте участие в розыгрыше трех призов: «Уикенд на двоих в Буковеле и возможность встречи и общения с автором идеи и основателем Буковеля Александром Шевченко». А три суперприза — «Недельный отдых зимой в Буковеле для семьи (родителей и детей)» — мы разыграем для всех участников 6 сентября».

Официальный старт избирательной кампании должен быть дан 30 декабря. Можно не сомневаться: до того времени объявится еще множество предприимчивых кандидатов, которые захотят с помощью выдвижения в президенты порешать свои личные вопросы и порекламировать себя и свой бизнес. Заплатить за это удовольствие придется всего лишь 2,5 млн грн. А если удастся попасть в обойму технических кандидатов кого-то из основных участников гонки, то все свои затраты можно будет переложить на этого фаворита и его спонсоров. Спрос на технических кандидатов ожидается немалый, вот и спешат претенденты со своими предложениями. Кастинг открыт.





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