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Недопущение консулов к пленным морякам является международным преступлением, — Климкин — Depo.ua

Политика 30 Ноя 2018
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Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что недопущение консулов к задержанным украинским морякам является преступлением в соответствии с международным правом

Об этом он сообщил в Twitter-аккаунте, передает Depo.ua.

«Хотя бы в телефонном режиме представители РФ нам подтвердили, что все наши ребята в Москве. Украинские консулы работают для скорейшего получения к ним доступа. Непредоставление информации и недопуск к ним консулов является преступлением в соответствии с международным правом», — сообщил он.

Напомним, Россия перевезла пленных украинских морских офицеров, захваченных возле Керченского пролива 25 ноября, из СИЗО Симферополя в Москву.

Справка: 25 ноября российские пограничные корабли совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины и захватили три украинских корабля — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».

Журналист Антон Наумлюк обнародовал список 24 украинских моряков, находящихся в плену у российских оккупантов.

27 ноября оккупационный суд Симферополя арестовал 15 моряков, а 28 ноября — избрал меру пресечения в виде ареста в СИЗО еще девятерым украинским морякам, захваченным в плен в Керченском проливе.

В связи с актом агрессии России 26 ноября Верховная Рада поддержала введение военного положения в 10 областях Украины.

28 ноября правительственная газета «Урядовый курьер» опубликовала указ президента о введении военного положения в 10 областях Украины с 26 ноября.

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