Неделя начинается с падения доллара: Нацбанк установил курс валют на понедельник — politeka.net

Курс валют на 3 декабря 2018 года: неделя начинается с серьезного понижения курса доллара

На понедельник 3 декабря Национальный банк Украины установил такие официальные курсы основных иностранных валют:

100 долларов США – 2822.2764 гривны

100 евро – 3205.8238 гривны

10 российских рублей – 4.2419 гривны.

Согласно данным на сайте регулятора, курс доллара на 3 декабря понизился на 17 копеек, до 28,22 грн. Курс евро НБУ на 3 декабря упал на 27 копеек, до 32,06 грн. Курс российского рубля вырос.

В предыдущий банковский день, пятницу 30 ноября, действовали такие курсы иностранных валют:

100 долларов США – 2839.0932 гривны

100 евро – 3232.8754 гривны

10 российских рублей – 4.2607 гривны.

На украинском межбанке в пятницу 30 ноября котировки пошли вниз. Доллар подешевел на 7 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Курс евро снизился на 22 копейки в покупке к концу торгов и на 24 копейки в продаже. Справочный курс доллара был установлен НБУ на уровне 28,2311 грн, на 17 копеек ниже по сравнению с предыдущим днем. К моменту завершения торгов на межбанке доллар опустился до уровня 28,17/28,20. Курс евро к концу сессии в пятницу снизился до уровня 31,93/31,96.

Официальные курсы других иностранных валют на понедельник 3 декабря 2018 года установлены Нацбанком на таком уровне:

Злотый Польша – 7,47 грн

Фунт стерлингов Великобритания – 35,99 грн

Швейцарский франк – 28,27 грн

Юань Китай – 4,06 грн

Японская йена – 0,249 грн

Турецкая лира – 5,46 грн.

Как сообщалось, Украина оказалась в конце рейтинга стран по богатству граждан. По данным ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report, который подготовил швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse, граждане Украины признаны одними из беднейших на Земле. В рейтинге стран Украина заняла 123-е место в мире по уровню личного богатства граждан. Уровень личного богатства украинцев составляет 1 тыс. 563 доллара США.

Украину уверено обогнали Непал ($2 тыс. 54), Камерун ($2 тыс. 282), Кения ($2 тыс .306), Бангладеш ($2 тыс. 332) и Лесото ($2 тыс. 640). Наравне с Украиной живут граждане Беларуси ($ 1 тыс. 563). Хуже живут в Таджикистане ($1 тыс. 364), Замбии ($1 тыс.197), Сирии ($1 тыс. 190) и Мали ($1 тыс. 94 долларов).

Самой богатой страной оказалась Швейцария. На одного взрослого человека приходится более 530 тысяч долларов. За ней следует Австралия с $411тыс., на третьем месте — США с почти $404 тыс.

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