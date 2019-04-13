Нечестной конкуренции Вашингтона Москва противопоставит уход от доллара — News Front — новости Донбасса, России, Крыма и Мира в целом!

Необходимо согласиться с тезисом министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, что американцы теряют лидерство в мировой экономике – считает заведующий кафедрой теории, менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г.В.Плеханова Валерий Масленников

США начали терять позиции в глобальной экономике

Дело в том, что Лавров указал на то, что американцы больше не в состоянии честно конкурировать в сфере экономики с другими государствами мира. Глава МИД РФ отметил, что США остаются ведущей державой, но их роль в глобальной экономике постепенно сокращается.

Американскую внешнюю политику в сфере мировой экономики определяют методы недобросоветской конкуренции в виде санкций и прямого внешнеполитического давления. Впрочем, подобная политика не сможет решить проблем американской национальной экономики, особенно учитывая то обстоятельство, что на сегодняшний день наблюдается подъем таких национальных государств, как Китай и Индия.

«Судя по всему, эпоха глобализации в международной экономике закончилась. То, что происходило в мире в течение последних 20-30 лет, сегодня пошло на спад, что и подтверждают последние экономические и политические события», — констатирует Масленников.

Соответственно, это ставит под вопрос судьбу американской гегемонии и свидетельствует о том, что в мире идет постепенная трансформация всех экономических процессов, которые очень скоро кардинально изменят общий расклад сил в глобальной экономике.

«В настоящее время идет возрастание роли национальных экономик и экономических блоков, т.е. государств, которые объединены общими экономическими интересами. И в рамках этого процесса уменьшается роль США, как глобального игрока», — заключает Масленников.

Как замечает эксперт, увядание экономической мощи США будет происходить медленно. Все-таки это самая большая экономика мира, на которую завязаны целые экономические, военные и политический блоки, но это на сегодняшний день неминуемый процесс.

У России серьезные позиции в мировой экономике

«Данная тенденция уже началась, поэтому это один из парадоксов современного мира. По этой причине, само понятие вертикально-интегрированных компаний меняется и складывается теперь заново, как мозаика. Что касается России, то наша страна, безусловно, обладает здесь не самыми сильными, но все-таки достаточно ощутимыми позициями», — резюмирует Масленников.

На текущий момент Россия представляет собой где-то 2-3 процента от мировой экономики, причем в основном это не финансовый сектор, а реальное производство, от которого действительно зависит существование многих соседних с нами государств.

«В интеграции с Китаем, Индией и Турцией мы сможем добиться очень серьезных результатов, причем интеграция здесь понимается не как раньше, а в контексте поиска и осуществления совместных проектов, которые дополняют друг друга», — констатирует Масленников.

По мнению Валерия Владимировича, с помощью подобных связей между ведущими развивающимися государствами создается новая мировая экономика, которая уже в ближайшие годы должна прийти на смену глобальному хозяйству, где раньше доминировали США.

«Силовая политика американцев здесь больше не работает – к примеру, даже Турция, как известно государство-член НАТО, занимает сегодня в данной системе координат самостоятельную позицию. Есть, конечно, не военное, а экономическое давление со стороны США в отношении тех государств, которые к ним привязаны и зависят от них, но это также ограниченный фактор. Пример Венесуэлы хорошо показывает, что даже в отношении слабой экономики подобные рычаги имеют ограниченное значение», — заключает Масленников.

Например, Россия, Китай и Иран зашли сегодня в Венесуэлу не с какой-то военной и силовой доктриной, как США, а с экономической стратегией, и это уже принесло эффективный результат, поскольку, несмотря на американское давление, ситуация в Каракасе стабилизировалась.

Американцы не совладали даже с экономикой Венесуэлы

Рост экономики США ничем не подкреплен

Примечательно, что одной из тенденций в рамках этих процессов является постепенный уход от американского доллара в международной торговле – такую политику сегодня проводит Россия, а также некоторые другие государства мира.

«Сейчас заканчивается формация в развитии мировой экономики, когда один гегемон определял, как общее ее развитие, так и все вопросы, связанные с ней. Например, сегодня в США выпускаются деривативы седьмого порядка, и это говорит о том, что рост американского ВВП непонятно чем обоснован «внизу» . Это видно по всем отраслям национальной экономики США», — резюмирует Масленников.

Новое производство в США не создается, автомобильная промышленность умирает, самолетостроение, что отлично видно на примере Boeing, начинает стагнировать, а инженерная мысль в американском станкостроении вообще отсутствует.

«В США никаких «ноу-хау» нет. Соответственно, какой там ВВП? Только в виде деривативов, т.е. вторичных и третичных ценных бумаг, что является подтверждением окончания периода доминирования США в мировой экономике», — констатирует Масленников.

Американцы теряют позиции в мировой экономике

Таким образом, американцы, рано или поздно, вынуждены будут признать тот факт, что они больше не смогут определять развитие глобальной экономики так, как это было в нулевые и девяностые годы, причем даже в формате западных государств.

Впрочем, до такого «признания» пока далеко, поэтому эти процессы приведут к эскалации ситуации в мире со стороны США.

Дмитрий Сикорский, Экономика сегодня

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