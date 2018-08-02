Не ждите пенсий и зарплат: экономический коллапс в Украине, раскрыта правда

Экономика Украины установила новый антирекорд

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 августа 2018 года составил 1,995 миллиарда гривен. Что является минимальным показателем с января 2014 года. Тогда остаток составлял 1,739 миллиарда гривен. Об этом сообщил известный юрист и блогер Михаил Шнайдер.

«Вот это и есть реальная причина задержки выплат пенсий и зарплат. Денег просто нет. Да и откуда им взяться, когда экономика полностью разрушена, траншы и кредиты от западных парнеров оседают в карманах нашей «власти» а валюта поступает только от наших «заробитчан», — объясняет Шнайдер.

«И это закономерность. Ведь когда государством управляют бездари и клептократы, по другому просто быть не может. И это действительно страшно. Но не за себя. А за детей и стариков. Ведь в первую очередь страдают самые беззащитные», — подытожил блогер.

Как передавала Politeka, в Украине массово задерживают не только пенсии, но и заработную плату. Миллионы граждан постоянно жалуются на такие проблемы, между тем, как группа топ-чиновников совсем на это не обращает внимания. Ведь деньги на выделение самим себе миллионных премий они в бюджете нашли.

На эту вопиющую несправедливость на своей странице в Facebook обратил внимание юрист, блогер Михаил Шнайдер. Он напомнил, что некоторые за месяц получает столько, что простому Украинский хватило бы на новый дом и безбедную жизнь довольно длительное время. К примеру, как глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. Или министр Андрей Рева — напомним, именно он уверял земляков, те «слишком много едят».

«Зарплата Коболева — около 2 миллионов гривен в месяц, зарплата Ревы — около 80 000 гривен, зарплата Гройсмана — около 50 000 гривен. А между тем общая сумма задолженности по заработной плате в Украине составила уже 2 миллиарда 723 миллиона гривен. Только вдумайтесь в эту фантастическую цифру. Миллионы украинский по несколько месяцев ждут выплату зарплат. ждут их семьи. ждут их дети и пожилые люди. Они просто выживают, ведь назвать это жизнью просто невозможно. Живут эти три персонажа, наслаждаясь особой роскошью, адж зарплаты, премии и другие «доходы» они получают вовремя», — подчеркнул Шнайдер.

Напомним, в Кабмине придумали коммунальное наказание для украинцев, по кошельку больно ударит.

Как сообщала Politeka, с повышением зарплат станет только хуже: украинцев предупредили о надвигающемся кризисе.

Также Politeka писала, что украинцам продают подделки по рекордным ценам.

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