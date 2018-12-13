Не вмешивайтесь в наше мегаворовство и не претендуйте на власть! — Обозреватель

Сложно представить, что в отношении Украины у Путина есть порох в пороховницах делать новую и горячую стадию войны. Особенно когда т.н. крымский эффект и псевдопатриотический угар достаточно сильно выветрились. Тем более нарушен некий социальный контракт между путинской ОПГ и населением. Если раньше он выглядел так: не вмешивайтесь в наше мегаворовство и не претендуйте на власть, взамен на это мы вам гарантируем хоть какое-то относительно сытое существование. Это сейчас разрушено, потому что в течение последних десяти лет экономический рост в среднем ежегодно равен нулю. Реальные доходы населения снижаются четвертый год подряд. Уровень бедности в стране зашкаливает — это несколько десятков миллионов человек.

То, что в мире принято называть бедностью, в России так живет более половины населения.

Недавняя афера с повышением пенсионного возраста такова, что это – приговор умереть на работе, потому что по статистике во многих регионах России только лишь 9-10% населения доживают до нового пенсионного возраста. Это означает, что для большинства населения России пенсии просто отменены.

Непонятно, что будет делать путинская ОПГ дальше, если учесть, что они владеют вторым по арсеналу ядерным оружием в мире. Но если они всю жизнь крали деньги в России и складывали их на Западе, то вряд ли допустят, чтобы российские же ракеты уничтожили все их активы. Это если предполагать, что эти ракеты вообще имеют какую-то способность куда-либо полететь.

Кажется, они все понимают. Не могут же быть такими идиотами. Но выходит, что могут. Люди, которые принимают решения, включая самого Путина, это классические примеры отрицательного отбора и неспособности просчитать элементарные причинно-следственные связи и последствия своим действиям.

В стране уничтожено государство, все ветви власти и весь конституционный строй. Страной правит реальная банда, реальная преступная группировка под управлением Путина. Единственная цель этой ОПГ – это совершение преступлений и уход от ответственности. Эта спираль, идущая вверх или вниз, как угодно, плодит еще большие преступления. Чтобы уйти от ответственности в очередной раз, они вынуждены совершать все новые и новые преступления.

Вот такая спираль разрушила их способность правильно и грамотно оценивать ситуацию с последствиями для себя. Туда им и дорога. Хорошо бы, чтобы они не утащили за собой серьезное количество людей.

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