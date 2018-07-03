Не вешайте лапшу на уши, господин Гройсман: на Украине пообещали поднять зарплату

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман пообещал поднять заработную плату украинцам в том случае, если «экономика» позволит, то есть – никогда.

Об этом Гройсман заявил в своем интервью изданию «Обозреватель».

«Заработная плата – чувствительный вопрос. Я – сторонник и инициатор повышения зарплаты на Украине. Вообще я считают, что украинцев передержали на минимальной заработной плате, и это – огромная проблема. Как только украинская экономика позволит поднять зарплату, мы обязательно это сделаем», — заявил украинский премьер-министр.

«Когда минимальная заработная плата составляла 1 450 гривен, я взял на себя ответственность и поднял ее до 3 200 гривен. Когда я встал на этот путь, меня подвергли критике многие политики, но я сделал этот шаг», — признается глава правительства Украины.

Согласно заявлению Гройсмана, для того, чтобы повысить заработную плату необходимо «полностью перебалансировать весь бюджет», что представляет собой нагрузку для мелкого бизнеса.

Премьер-министр Украины уверен, что страна может стать энергонезависимой уже спустя несколько лет.

«Задача правительства в том, чтобы к 2020 году начать добывать 20 миллиардов. В прошлом году Украина потребляла 33 миллиарда. Мы должны производить столько же газа, сколько потребляем, а для этого нужно: меньше потреблять и больше добывать», — отметил Гройсман.

Примечательно, что на Украине подняли прожиточный минимум аж на 77 гривен. Сегодня прожиточный минимум составляет 1 777 гривен.

Прожиточный минимум на Украине используется для того, чтобы определить сумму дохода безработных при наличии субсидии на коммунальные услуги.

Экономика Украины находится в плачевном состоянии. В стране ежемесячно повышают тарифы на коммунальные услуги, при этом качество предоставляемых услуг ухудшается с небывалой скоростью. Украина находится на грани дефолта из-за многомиллиардных долгов.

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