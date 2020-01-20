Не в пользу Газпрома От Investing.com

© Reuters.



Investing.com – В США сегодня выходной, День Мартина Лютера Кинга, и рынки относительно пассивны. Конечно, есть соблазн на малых оборотах разогнать фьючерсы и понаставить исторических максимумов, как уже бывало, но и страхи велики, никуда от них не деться. Есть хмурый призрак рецессии, на него уже мало кто обращает внимание, как на скелет в углу школьного кабинета биологии, но натыкающиеся иногда против воли вздрагивают.

Сегодня маленький привет на тему неоднозначного будущего прислал МВФ: по его новой оценке глобальный рост ВВП в 2020 году по сравнению с 2019-м, конечно, ускорится. Но не с 3% до 3,4%, как ожидалось в октябре, а с 2,9% до 3,3%. А это может означать, что в 2019 году мировая экономика росла самыми медленными темпами за все бескризисное десятилетие. Прогноз для США и Еврозоны так же понижен до 2% и 1,3% соответственно, для Китая, правда, благодаря снижению торговой напряженности, повышен, сразу на 0,2 п.п. до 6%. Сильнее всего картину испортили индийцы: у них прогнозный темп роста ВВП на основании новых данных понижен сразу с 7% до 5,8%.

На фоне всеобщего благодушия и китайских новогодних праздников все равно продолжают всплывать всякие досадные мелочи. Министерство коммерции КНР сегодня объявило о новых антидемпинговых мерах в отношении поставок из США и Кореи поликристаллического кремния для солнечных батарей. Там, конечно, деньги небольшие, но неприятно – еще ведь чернила на протоколе «фазы один» не обсохли.

Обострение вокруг Ирана тоже не торопится заканчиваться. Президент США Дональд Трамп пишет письма иранским протестующим и даже выдвинул лозунг «Make Iran Great Again». А министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф грозит Европе выходом из Договора о нераспространении ядерного оружия в случает передачи дела Ирана в Совет безопасности ООН или просто «ненадлежащего поведения».

Так что 500 сегодня весь день колебался около нуля – да, собственно, и остальные мировые рынки в большинстве своем не торопились особо отличиться. «Политические факторы будут все больше влиять на рынок. New York Times сообщила о поддержке в качестве кандидата от Демократической партии США известного довольно “левыми” взглядами сенатора Элизабет Уоррен. А значит, растут риски для крупных технологических компаний, поскольку демократы выступают за борьбу с их монополиями», – говорит старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Нефтяные цены опять поднялись выше $65 за баррель – Ирак из-за массовых протестов приостановил добычу на месторождении Аль-Ахдаб и грозит закрыть месторождение Бадра. А в Ливии заблокированы порты, и поставки упали примерно на 800 тыс. баррелей в сутки. Однако далеко этот рост не зашел – в течение дня цены подскакивали до $66, но к 22.00 МСК фьючерс на баррель Brent снова стоил всего $65,2.

В России сегодня тоже без особых потрясений и прорывов. сегодня вырос на 0,72% (исторический максимум теперь 3226,89 п.), индекс – на 0,54%. Рубль с утра попробовал укрепиться до 61,38 , но к вечеру курс, наоборот, вырос к предыдущему закрытию на 6 коп. до 61,62 руб. «Рубль на прошлой неделе столкнулся с технической коррекцией, но факторов в пользу разворота на фоне роста нет, и пока говорить, что его укрепление закончилось, вряд ли стоит, – продолжает Сергей Суверов. – Фондовый рынок тоже чувствует себя хорошо – сильнее других растут акции Сбербанка (MCX:), Русала (MCX:), Русгидро (MCX:). Это происходит несмотря на выходные в США – получается, отечественные инвесторы тоже сила и нельзя их недооценивать. Кстати, сегодня Сбербанк обогнал Газпром по капитализации – дальнейших сигналов в пользу Газпрома (MCX:) рынок не видит».

(Текст подготовил Даниил Желобанов)





Источник