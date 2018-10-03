Не упустить шанс. Какой должна быть валютная либерализация

03.10.2018, 12:00

До конца года рынок узнает, как будет выглядеть обещанная валютная свобода от НБУ

Несколько месяцев назад был принят эпохальный закон о валюте — важнейший шаг, приближающий Украину к созданию нормального валютного рынка. Теперь мяч на стороне НБУ: до конца года регулятор должен разработать нормативную базу, по которой будут жить граждане и бизнес.

На какую либерализацию от Нацбанка рассчитывает рынок?

Осторожная оттепель

На недавней встрече представителей НБУ с банками регулятор рассказывал финансистам о своих предложениях по либерализации рынка. К сожалению, оказалось, что в реальности Нацбанк крайне боится открывать «шлюзы», предпочитая перестраховаться.

Но сначала о хорошем. Действительно, некоторые валютные ограничения будут отменены или упрощены сразу же со вступлением закона о валюте в силу. Разобраться, как работает валютное регулирование станет проще: НБУ обещает сделать для этого страницу в Интернете на украинском и английском языках, где будут указаны все действующие условия для движения валюты.

К примеру, гражданам будет разрешено обменивать онлайн до 150 000 грн в день. Для бизнеса тоже будут некоторые послабления: валютные операции до 300 000 грн (занимают около 40% всех операций), не будут подлежать валютному контролю.

На первый взгляд однозначная, «перемога». Но если присмотреться, эти операции, несмотря на их большое количество, составляют всего 3% от оборота. К тому же валютный контроль все равно сохранится – уже после сделки по запросу Нацбанка.

Это значит, что банки, скорее всего, будут перестраховываться и, как обычно, требовать от бизнеса традиционную “макулатуру”, чтобы быть готовыми ответить на вопросы регулятора в стиле «почему это вдруг предприниматель предпочитает держать свободный капитал в евро или долларах, а не в гривне?».

Как упростить жизнь честному бизнесу

Примерно такая же ситуация складывается и с остальными изменениями. Они носят косметический характер, но не меняют ситуацию в корне. Украинские бизнесы, которые платят налоги и в теории готовы работать не через офшоры, по-прежнему, останутся без легальных и выгодных альтернатив обращения со своими деньгами.

Отсутствие возможностей для нормальной работы с валютой внутри украинской банковской системы – одна из основных проблем. Она вынуждает компании работать в серой, наличной зоне или создавать оффшорные прокладки. В общем, делать все, чтобы сохранять валютную выручку за рубежом.

Представим ситуацию. Средней руки фермер привез на элеватор машину зерна. У него есть выбор: продать это зерно законно и получить гривню себе на банковский счет, или продать перекупщику за черный нал. И вот парадоксальная ситуация: добросовестный предприниматель в Украине оказывается в худших условиях чем тот, кто не платит налоги! Тот, кто получил наличные, может в любом небанковском обменнике их обменять на доллары и спрятать под подушку или положить на депозит в банке. А тот, кто поступил по закону не имеет права просто сказать банку что хочет конвертировать полученную выручку в валюту.

Если разрешить свободно работать с валютой через банки, не требуя обоснования для каждой операции, увеличится баланс безналичных долларов и евро у бизнеса и населения внутри банковской системы. Давая возможность накопить эту подушку в хорошие времена, мы уменьшаем давление на гривню во время кризисов. А во время девальвации, если гривня сильно обесценится, граждане сами будут покупать ее, чтобы заработать. Как это и происходило пару лет назад, когда многие чувствовали, что курс выше 29 за доллар не оправдан и покупали гривну.

Занимаясь «экспроприацией» валютных ценностей во имя стабильности (а именно так и можно назвать существующие нормы), НБУ, с одной стороны, создает видимую макростабильность, с другой – не дает возможности экономике выйти из глубокого кризиса и перейти к устойчивому росту. Легальный бизнес в Украине не может работать столь же удобно, как это могут делать их конкуренты в Польше или Турции, мы выталкиваем предпринимателей из страны или же в черный нал.

НБУ возражает: «как же мы разрешим бизнесам покупать валюту, ведь какой смысл тогда делать обязательной продажу 50% выручки?». Действительно, вопрос. Норму об обязательной продаже, конечно же, нужно отменять. Пока же можно проявить гибкость и оставить ее еще на некоторое время, одновременно разрешив бизнесу покупать в день без документов некоторую сумму валюты, например, в эквиваленте 5 млн грн.

Тем самым, мы очень сильно упростим жизнь малому и среднему бизнесу. Для крупных компаний все останется как есть – он и так успешно обходит все эти ограничения через свои связанные структуры за рубежом.

Впустить инвестиции

Еще один аргумент от НБУ: «Откуда брать валюту, если бизнес захочет ее купить и положить себе на счет? Ведь резервов у нас мало, выборы президента на носу, мы не хотим усиливать давление на гривню».

Конечно, сейчас не самое лучшее время для полной либерализации. Но подготовку к ней нужно было начать еще в 2017 году. Тогда была сделана грубейшая ошибка – гривне позволили укрепиться до 26 грн/$ на маленьких объемах рынка. Как результат – НБУ не смог пополнить резервы.

Мы не можем переходить к полностью плавающему курсу, пока у нас не будет хотя бы $50 млрд ЗВР. К тому же «политический потолок» на уровне 29-30 грн/$ никто не отменял. В хорошие времена, когда есть приток инвестиций, необходимо более жестко следовать логике выкупа валюты центробанком, который не должен позволять гривне укрепляться без существенного пополнения резервов, например, $5 млрд на 1 грн/$ укрепления.

Это абсолютно нормально и понятно для инвесторов, в отличие от ситуации, когда мы не накапливаем резервы, но в итоге все равно тратим их, чтобы удерживать валюту в политически чувствительные моменты.

Сейчас же нужно создать условия для инвесторов. Основной барьер для захода капитала в страну – ограничения на его выход. Необходимо признать, что НБУ делает большие шаги в правильном направлении. Например, активно работает над тем, чтобы сделать удобной и доступной для иностранцев работу с гривневыми ОВГЗ, Закон о номинальном держателе, быстрый доступ к ОВГЗ через Euroclear, возможность свободной конвертации средств, полученных от продажи ОВГЗ — реально важные вещи. Необходимо продолжать максимально упрощать иностранцам доступ к украинским инвестиционным инструментам.

Но необходимо понимать, что экономика Украины – это около $100 млрд в год. Экономика Евросоюза – $18 трлн. Весь мировой ВВП – $85 трлн. Мы – капля в море, и деньги сюда будут заходить только если им не мешать. При этом мы платим по долгу 19% годовых – одну из самых больших ставок в мире. Это крайне привлекательно для иностранных игроков.

Мы должны громко заявить: Украина больше не банановая республика с жутко запутанными правилами, а комфортная для инвестиций страна на границе с Евросоюзом. Мы хотим получать иностранные ресурсы в свои государственные обязательства и создали для этого максимально удобные условия. Новые правила и подходы нужно объяснять крупным иностранным, возможно, даже проводить специальные кампании.

Закон о валюте позволяет сделать украинскую финансовую систему не хуже, чем у наших ближайших соседей. Я очень надеюсь, что мы не упустим эту возможность и уже к началу 2019 года сделаем нужные шаги для полной свободы конвертации гривни.

НБУ нужна помощь: им нужно услышать и почувствовать желания и боль бизнеса в Украине. Профильные ассоциации уже создали рабочую группу для того, чтобы активнее взаимодействовать с НБУ в эти крайне важные месяцы, пока идет разработка новой нормативной базы.

Благодаря закону о валюте у нас есть уникальная возможность значительно улучшить инвестиционный климат в стране. Нельзя ее упустить.

Роман Сульжик,

советник Центра экономической стратегии

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