Не только Зеленский. Чем запомнился уходящий 2019-й политический год. Новости политики

О том, что 2019 год принесет Украине ощутимые изменения, говорили задолго до его начала, но полностью оценить масштаб главных событий года, естественно, стало возможным только по его завершению

Согласно данным соцопроса, в начале года проведенного фондом «Демократические инициативы» и Центром Разумкова, около четверти опрошенных украинцев считали, что 2019 год будет удачнее, чем 2018 год, а 55% сохраняли на это надежду. Только 1% утверждали, что все будет значительно хуже, чем в 2018-м году. Похоже, соотечественники ошиблись, но обо всем по порядку. «ДС» напоминает о главных политических событиях уходящего года.

ЕС и НАТО в Конституции

7 февраля Верховная Рада 334 голосами внесла поправки в Конституцию, которые закрепили курс на полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО. В ноябре 2018 года Верховная Рада уже голосовала за изменения в Основном законе, но это было только предварительное решение.

Фактически, изменения Конституции стало одной из главных внутриполитических побед президента Петра Порошенко и одновременно его «лебединой песней». Дело в том, что проголосовать против не могла ни одна фракция Верховной Рады кроме откровенно пророссийского «Оппоблока» и отдельных внефракционных депутатов — любителей «старшего брата».

Сделав такой шаг, Украина взяла пример с Грузии, которая давно закрепила евроатлантические устремления в Основном законе, и одновременно обезопасила себя от изменения внешнеполитического курса государства, который мог бы произойти при новом руководстве государства. Последнее вряд ли соберет 300 голосов для «вырезания» НАТО и ЕС из Конституции, к тому же такую инициативу не поддержат избиратели, стабильная поддержка европейского курса среди которых достигает более 50%.

Выборы раз, выборы два

Самым важным событием года для Украины стали выборы президента. Первый тур выборов состоялся 31 марта, второй — 21 апреля. Практически через месяц, 20 мая, в должность вступил избранный украинцами президент Владимир Зеленский. Именно от этой даты следует отсчитывать его президентский срок, неполные семь месяцев которого уже ознаменовались громкими инициативами различной степени популизма и связи с реальностью. Послевыборная жизнь уже в значительной степени разошлась с обещаниями, данными победителем президентских выборов с показателем 73%.

Например, снижать тарифы никто пока не собирается — у Зеленского прекрасно понимали, что это невозможно. Застопорилось и «справедливое возмездие», направленное в основном против функционеров бывшей власти, среди которых Сергей Пашинский, Олег Гладковский, Игорь Кононенко и другие люди из окружения президента Порошенко. Последнего Зе-команда назвала виновником чуть ли не всех бед, случившихся с украинцами за предыдущих пять лет, вот только потенциал обвинения предшественника уже почти исчерпан, а показать ощутимые результаты, за исключением обменов пленными, у нового президента не получается.

Не успев опомниться от первых изменений, страна отправилась на парламентские выборы 21 июля, в результате которых украинцы подтвердили кредит доверия президенту, проголосовав за его политсилу «Слуга народа», позже сформировавшую в парламенте монобольшинство из 254 нардепов.

Продержался монолит недолго — его практически сразу начали изнутри раздирать противоречия между разными группами влияния, в результате чего из фракции уже исключили троих нардепов. Не назовешь образцово-единогласными и голосования «слуг», которые постоянно привлекают союзников из других парламентских групп взамен собственных нардепов преимущественно из группы Игоря Коломойского, которые не желают голосовать за подаваемые их же коллегами законопроекты.

Провал медреформы

Согласно принятому парламентом закнодательству и утвержденным Минздравом планам, медицинская реформа в 2019 году должна была охватить вторичный уровень медобслуживания, то есть диагностику и работы узких специалистов.

Пять видов рентгена, маммография, УЗИ, операции одного дня, лабораторные исследования — это малая толика из 54 диагностических и лечебных услуг, которые должны были стать бесплатными для украинцев с 1 июля этого года по программе «Бесплатная диагностика».

Для пациентов это означало бы, что не нужно будет приносить шприцы, вату и перчатки, а пациенты получали бы электронные рецепты и направления. Медкарты также должны были оформляться на компьютерах и вносится в единую базу данных. В свое время Великобритании для внедрения подобной модели понадобилось более трех лет и внушительная сумма фунтов стерлингов. Украина решила внедрять бесплатную диагностику по-своему — дешево и быстро, но замысел провалился — не хватило ни средств, выделенных Нацслужбе здоровья на программу, ни времени на точные расчеты стоимости услуг.

Что касается реформы вторичного уровня медобслуживания, то причина ее провала сходна с предыдущим пунктом — нехватка денег и времени на подготовку процесса. Кстати, на будущий год, в котором якобы все-таки начнется финансирование вторичного уровня по-новому, снова заложили недостаточно, по словам чиновникам Минздрава, денег. Как в таком случае будет двигаться реформа дальше -пока непонятно.

Высший антикоррупционный суд заработал

Создание Высшего антикоррупционного суда, которого так ждали западные партнеры Украины, растянулось до осени 2019 года, хотя еще в апреле на должности судей ВАКС назначили 38 претендентов, которые должны были приступить к работе до середине лета.

По судебной реформе, Высший антикоррупционный суд является специализированным судом в системе судоустройства Украины, которому подведомственны дела по обвинению в коррупции топовых чиновников. Закон «О Высшем антикоррупционном суде» вступил в силу 14 июня 2018 года, сам суд должны были сформировать до 19 июня 2019 года.

Тем не менее, ВАС заработал только 5 сентября, и ему начали передавать дела, отнесенные к подследственности Национального антикоррупционного бюро (статья 216 УПК: преступления, совершенные нардепами, министрами, судьями, высшими чиновниками и тому подобное). Существенно уменьшил нагрузку на ВАКС Конституционный суд, признавший не соответствующим Конституции Закон о незаконном обогащении и обнулив таким образом сотни дел против коррупционеров.

Порядок передачи дел нардепы урегулировали отдельным Законом, который оградил судей новой структуры от «лавины» дел, не относящихся к последственности НАБУ и расследовавшихся Нацполицией, Генпрокуратурой и СБУ. За почти четыре месяца работы суд начал рассматривать несколько десятков громких коррупционных дел, но ни одно из них пока даже не приблизилось к завершению.

«Голодный паек» от МВФ

Хоть Украина и сумела выполнить одно из главных требований Международного валютного фонда — запустить Высший антикоррупционный суд, транша от главного кредитора Украина в 2019 году так и не дождалась.

Первый транш по программе stand-by в размере 1,4 млрд долларов Украина получила в конце 2018 года, второй был запланирован на май, а третий — на октябрь 2019 года. Всего планировалось получить от МВФ 3,9 млрд долларов.

Все дело в том, что власть сфокусировалась на популизме из-за двойных выборов осенью и не выполнила ряд ключевых рекомендаций Фонда, среди которых либерализация цен на газ, введение рынка земли и гарантии невозвращения национализированных банков прежним владельцам, что касалось в первую очередь «Привата» Игоря Коломойского. Хотя парламент и рассматривает многострадальный земельный закон, а группа «слуг» внесла на рассмотрение так называемый «Закон о Привате», вероятность их принятия ближайшим временем остается довольно невысокой. Соответственно, транша в ближайшее время Украине не видать, как своих ушей.





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