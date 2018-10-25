Не только в Украине: доллар укрепляется по всему миру

Сегодня, 10:42

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Японская иена, наоборот, падает в цене; рынок ждет свежего обзора по США



Фото: 401kcalculator.org

Курс доллара США 24-25 октября повышается к большинству основных мировых валют, в то время как иена снижается на фоне возвращения интереса к рисковым активам.

Евро торгуется в районе 1,1463 доллара против 1,1471 доллара на закрытие сессии вторника, 23 октября.

Стоимость единой европейской валюты находится в районе 129 иен по сравнению со 128,99 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 112,53 иены против 112,44 иены днем ранее.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,06%.

Между тем рынки акций демонстрируют отскок благодаря оптимизму в отношении того, что власти Китая не допустят чрезмерного снижения рынка и поддержат его стимулирующими мерами.

Валютные трейдеры ждут публикации регионального экономического обзора по США Beige Book (так называемая «Бежевая книга») и следят за развитием ситуации с итальянским бюджетом.

Напомним, курс доллара в Украине повысился на 30 копеек за неделю. Доллар остался выше психологической отметки в 28 гривен.

При этом ранее а Национальном банке Украины заверили, что речи о курсе 40 грн за доллар не идет, отказались «подтягивать» курс до бюджетных 30,1 грн и озвучили свой прогноз по курсу доллара на конец 2018 года.

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