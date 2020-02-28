Не только МВФ. Каким будет курс гривни весной и что на него повлияет

28 февраля, 09:35
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REUTERS/Yuri Gripas/File Photo
Инвесторы охладели к гривневым ОВГЗ. Теперь приток валюты в госбумаги не будет так укреплять курс гривни как в 2019 году. НВ Бизнес расспросил банкиров о том, что будет влиять на курс до начала лета
Украина до сих пор не подписала с МВФ соглашение о новой программе из-за непринятия анти-Коломойского закона, паника из-за коронавируса отпугивает иностранных инвесторов от инвестиций в развивающиеся страны, доходность по гривневым облигация внутреннего госзайма (ОВГЗ) уже не привлекает инвесторов.
Все эти факторы совсем скоро скажутся на курсе гривни. НВ Бизнес спросил у банкиров, за какими индикаторами стоит следить, чтобы не прозевать курсовые колебания, и каким будет диапазон этих колебаний до начала лета.
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