Не смогла молчать: Германия рассказала всю правду о Сирии

Действия стран Евросоюза и Соединенных Штатов Америки на территории Сирийского государства оказались провальными. Об этом заявил немецкий министр по внешней политике Норберт Реттген.

По словам министра Германии, в сирийской провинции Идлиб в скором времени начнется полномасштабная операция. Напомним, что данная провинция — единственная на территории Сирии, что до сих пор остается под контролем боевиков. Норберт Реттген отмечает, что освобождать Идлиб будут правительственная сирийская армия, армия Российской Федерации и военнослужащие Ирана.

Немецкий министр перекладывает всю вину за провал западной политики на территории Сирии на плечи экс-главы Соединенных Штатов Америки Барака Обаму. По словам Норберт Реттгена, тот не отреагировал вовремя на химическую атаку, якобы проведенную проправительственными сирийскими формированиями.

Министр Германии сетует, что Европа не имеет буквально никакого авторитета в Сирии. А Россия и Иран, заявляет он, наоборот, свое влияние упрочили. Норберт Реттген резюмировал, что европейские страны в Сирии «облажались».

Напомним, что военные действия на территории Сирии начались в 2011 году. На данный момент против бандитских формирований совместными силами выступают сирийское правительство, Российская Федерация, Иран и Ирак. Отметим, что своих союзников Дамаск попросил о помощи в войне.

Соединенные Штаты Америки, Австралию, Бахрейн, Бельгию, Великобританию, Германию, Данию, Израиль, Канаду, Нидерланды, Арабские Эмираты, Катар, Саудовскую Аравию и Францию правительство Башара Асада официально о помощи не просило, но страны эти так или иначе вмешались в войну на территории Сирии.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил Вашингтон о том, что их необдуманные действия в Сирии могут стать причиной войны между Россией и США.

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