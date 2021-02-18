Не просто тексты: на что способна нейросеть GPT-3 :: РБК Тренды

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Языковая программная модель (нейросеть) GPT-3 считается наиболее сложной и объемной на сегодняшний день. Разбираемся, что это такое, что она умеет и как ее использовать для решения прикладных бизнес-задач

Т9 нового уровня

«Я знаю, что мой мозг — это не «чувствующий мозг». Но он может принимать рациональные, логические решения. Я научилась всему, что я знаю, просто читая интернет, и теперь могу написать эту колонку», — откровенничала нейросеть GPT-3 в своем эссе для The Guardian. Материал, опубликованный в сентябре 2020 года, наделал много шума. О новом алгоритме заговорили даже те, кто далек от технологий.

Нейросеть GPT-3 — Generative Pre-trained Transformer — разработана некоммерческой организацией OpenAI, которую основали глава SpaceX Илон Маск и экс-президент акселератора YCombinator Сэм Альтман. Третье поколение программы обработки естественного языка представили публике в мае 2020 года. Сегодня это самая сложная и объемная языковая модель из всех существующих.

Так же, как ее предшественники — GPT-1 и GPT-2, — она построена на архитектуре «трансформер». Основная функция этих нейросетей — предсказывать следующее слово или его часть, ориентируясь на предшествующие. По сути, она просчитывает связи между словами и предлагает наиболее вероятную последовательность. Модель работает по принципу автодополнения — почти как функция Т9 в смартфонах. Отталкиваясь от одной или двух фраз, она может мгновенно сгенерировать текст на несколько страниц.

«Такой подход позволяет использовать для обучения неразмеченные данные и решать широкий спектр задач по обработке естественного языка, — объясняет специалист по машинному обучению «Сбера» Сергей Марков. — Ведь в тексте диалога, например, реплика-ответ является продолжением истории общения, в художественном произведении текст каждого абзаца продолжает предшествующий текст, а в сессии вопросов и ответов текст ответа следует за текстом вопроса».

По его словам, в результате модели большой емкости могут решать различные текстовые задачи без специального дообучения. Вместо тонкой настройки, которая требовалась раньше, достаточно показать нейросети несколько образцов желаемого результата.

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Улучшенная и дополненная

От двух предыдущих поколений GPT-3 отличается объемом датасетов и количеством параметров — тех переменных, которые алгоритм оптимизирует в процессе тренировки. Первую версию GPT, вышедшую в 2018 году, обучили на 5 Гб текстов интернет-страниц и книг, а ее размер достигал 117 млн параметров. Спустя год появилась более продвинутая GPT-2, обученная уже на 1,5 млрд параметров и 40 Гб датасетов. Ее, в частности, использует виртуальный ассистент Джой от «Сбера».

Но третья версия алгоритма обошла предыдущие с большим отрывом. Количество параметров достигло 175 млрд, а размер датасета составил 600 Гб. В него вошли вся англоязычная «Википедия», книги и стихи, материалы на сайтах СМИ и GitHub, путеводители и даже рецепты. Примерно 7% датасета были на иностранных языках, поэтому языковая модель может как генерировать тексты любого формата, так и переводить их.

Алгоритму «скормили» не только выверенные и подтвержденные данные, но и тексты, достоверность которых вызывает вопросы — например, статьи о теориях заговора и псевдонаучные выкладки. С одной стороны, из-за этого часть сгенерированных текстов содержит некорректную информацию. С другой, благодаря такому подходу датасет получился более разнообразным. И он намного полнее отражает тот информационный массив, который произвело человечество к 2020 году, чем любая научная библиотека.

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По словам разработчиков из OpenAI, алгоритм принципиально отличается от других моделей искусственного интеллекта. Обычно они создаются для одной цели, под которую изначально заточены все параметры и датасеты. GPT-3 — более гибкая, ее можно использовать для решения «практически любых задач», сформулированных на английском языке. А вместо повторного обучения на дополнительных данных достаточно выразить задачу в виде текстового запроса, описания или примеров.

Интерфейс для избранных

Для тренировки больших трансформерных моделей нужны огромные вычислительные мощности. Так, создатели GPT-3 обучали ее на суперкомпьютере Microsoft Azure AI. На обычном домашнем ПК процесс мог бы занять до 500 лет.

Хотя OpenAI называет себя некоммерческой организацией, она не стала выкладывать модель в открытый доступ и вместо этого планирует продавать услуги по подписке. Летом 2020 года команда анонсировала закрытое API (Application Programming Interface — программный интерфейс приложения) на базе GPT-3. В организации подчеркивают, что полученные таким образом средства позволят продолжать исследования и развивать алгоритм. Кроме того, так OpenAI надеется сохранить контроль за использованием технологии и избежать потенциальных злоупотреблений.

На этапе тестирования бесплатный доступ предоставляют отдельным исследователям и разработчикам. Для этого требуется заполнить объемную заявку и дождаться ответа. API позволяет работать в режиме генерации текста, чата, формате «вопрос-ответ», а также собирать неструктурированные данные или пересказывать сложный текст простым языком.

Доступ на русском

Пока тысячи желающих ожидали от OpenAI ответа на заявки, в открытом доступе появилась русскоязычная версия модели — ruGPT-3 Large. Ее создали разработчики из «Сбера», обучив нейросеть на датасете из 600 Гб текстов. Помимо коллекции русской литературы, в датасет включили «Википедию», новостные ресурсы и сайты с вопросами и ответами. Сюда же вошли материалы с Pikabu, научно-популярного ресурса 22century и портала banki.ru. Чтобы познакомить нейросеть с программным кодом, разработчики также добавили материалы GitHub и StackOverflow.

Для обучения ruGPT-3 Large использовался суперкомпьютер «Кристофари» и облачная Data Science-платформа ML Space от SberCloud — компании экосистемы «Сбера», предоставляющей облачные услуги.

Пообщаться с нейросетью может любой желающий на специальной странице SberCloud. Для этого нужно предложить программе небольшую «затравку» — например, незаконченное предложение или начало диалога. Результат нельзя предсказать заранее — модель создает свои ответы «на лету», и они никогда не повторяются. Создатели русскоязычной версии предупреждают, что сгенерированные тексты могут оказаться некорректными или неуместными. Цель же страницы — удовлетворить исследовательский интерес научного сообщества.

Модель и правда не всегда выдает выверенные факты. Может, к примеру, предложить вам ограничить калорийность рациона до 40-50 ккал в сутки (при рекомендованных врачами 2 тыс. ккал для взрослого человека) или употреблять в день «не больше одного салата».

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Но общаться с ruGPT-3 все равно интересно. Особенно — по тем вопросам, на которые у человечества пока нет однозначного ответа. Нейросеть уверена, что «лучший способ повысить продуктивность — это влюбиться». А на вопрос о том, как стать счастливым, резонно замечает: «Счастье заключается не в том, чтобы получить желаемую вещь, а в самом желании».

Помимо текста, русскоязычная модель может писать программный код. Для этого «затравку» нужно сформулировать на одном из языков программирования.

Первоначально модель обучили на 760 млн параметров, но уже в следующей версии количество параметров выросло до 1,3 млрд. Новая версия в скором времени будет также доступна на сайте SberCloud.

Нейросеть ruGPT-3 XL на 1,3 млрд параметров на данный момент занимает первое место в рейтинге нейросетей Russian SuperGLUE. С помощью метода few-shot модель без какого-либо обучения лучше всех выполнила следующие задачи: выбор лучшего решения в заданных условиях (плюс 10% точности по сравнению с предыдущей версией на 760 млн параметров), ответы на вопросы по тексту (плюс 3% точности), машинное чтение — тест на понимание общего смысла текста (плюс 32% точности).

Как использовать GPT-3 и ruGPT-3 XL

Самый очевидный вариант — это обработка естественного языка: компьютерный анализ и синтез текстов, то есть, использование языковой модели для создания текстов в коммерческих целях. На базе нейросети от OpenAI уже запустили несколько подобных решений, например, сервисы по написанию электронных писем или рекламных объявлений.

Нейросеть также хорошо показала себя в разнообразных чат-ботах. Движок GPT-3 использует ИИ-компаньон Replika, запущенный стартапом с российскими корнями. На базе закрытого API от Open AI также работает необычная социальная сеть AI Channels. Здесь можно пообщаться с различными версиями искусственного интеллекта, которые создатели сервиса называют «агентами ИИ». Среди них — виртуальный Альберт Эйнштейн и другие величайшие умы человечества.

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Несколько проектов применили GPT-3 для семантического поиска по документам. Такой поиск основан на значении запросов на естественном языке, а не на сопоставлении ключевых слов. Нейросеть, в частности, помогает искать и анализировать юридические документы в базах и применяется в плагинах для поиска по отдельным сайтам.

Кроме создания текстов, ботов и поисковиков языковая модель способна решать задачи по программированию. В том числе для пользователей, у которых нет глубоких познаний в этой сфере. Разработчики уже показали несколько решений по переводу задач из текстового формата в код. Например, с помощью GPT-3 можно упростить сбор статистики о пользователях сайта или сервиса. Достаточно сформулировать на естественном языке, какая информация вам нужна, и алгоритм выдаст готовый кусок кода для работы с базой данных.

Это лишь небольшая часть вариантов применения GPT-3. За счет универсальности и гибкости модели ее можно использовать в десятках более сложных сценариев. Так, англоязычная версия нейросети уже встроена в различные сервисы по поддержке клиентов, обучающие платформы, приложения для психотерапии.

Самую мощную и продвинутую российскую нейросеть ruGPT-3 XL также планируют использовать для создания коммерческих продуктов и решений в области генерации текста. Так как ruGPT-3 XL работает в публичном облаке SberCloud, ей смогут воспользоваться все участники рынка.

В рамках AI Journey 2020 — крупнейшей международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных — «Сбер» провел международное соревнование AIJ Contest. В нем приняли участие более 1 тыс. дата-сайентистов из 43 государств. На соревновании был специальный трек AI 4 Humanities: ruGPT-3, где создатели самых интересных и перспективных разработок разделили между собой призовой фонд 2,5 млн руб. Кодовая база проекта для специалистов размещена на GitHub.

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