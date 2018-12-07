Не пробьет психологическую отметку: сколько будет стоить доллар в Украине зимой — Обозреватель

Курс доллара в Украине вырастет к новогодним праздникам, однако до конца зимы он не превысит психологическую отметку в 30 грн/$.

Прогноз относительно колебаний американской валюты озвучил в эфире ObozTV финансовый аналитик Виталий Шапран.

В частности, аналитик предположил, что в ближайшие 2-3 дня доллар может опуститься ниже 28 грн/$: «Украинцы увидят это сегодня-завтра-послезавтра. Мы видим, что межбанк второй день торгуется ниже 28 грн/$».

«Но традиционно в конце года государственный сектор вливает ликвидность в рынок. Это объективный фактор, потому что надо выполнять государственный бюджет. Как правило, все расходы, которые накопились, которые раньше не финансировались, дофинансируются в декабре. И уже два года подряд мы видим как гривневая ликвидность из государственного сектора перетекает в приватный, а оттуда – на валютный рынок», – объяснил Шапран.

«Поэтому я думаю, что диапазон 28-29 грн/$ на наличном рынке будет довольно комфортным для граждан, и я не думаю, что этот диапазон будет нарушен каким-то образом», – заявил он.

При этом эксперт отметил, что январь и февраль для экономики Украины – «традиционно плохие месяцы».

«У нас завершается экспорт зерновых. Когда аграриям нечего экспортировать, мы, как правило, зависим от экспорта металлургов. Видим, что было осложнение судоходства в Азовском море, которое влияет на наш экспортный металлургический потенциал. Если не будет никаких других эксцессов с металлургами, то коридор может до 29,5 грн/$ дойти в феврале. Я настроен, что девальвация будет, но она будет происходить медленно и планомерно», – заключил Шапран.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на фоне новостей о введении военного положения произошел резкий скачок курса доллара. Население в конце ноября начало активно покупать валюту, и этим воспользовались спекулянты, подняв стоимость доллара на 1,5-2 грн/$. Однако паника быстро улеглась, и в начале декабря курс доллара вернулся к прежним показателям.

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