«Не надо обрекать детей на бедность…». О влиянии демографии на экономику

По официальным данным, население Кыргызстана составляет около 6,3 миллиона человек. Из них трудоспособного возраста – 3 миллиона 665 тысяч человек. Городского населения – 2 миллиона 121 тысяча человек и сельского – 4 миллиона 136 тысяч. Ежегодный прирост населения страны колеблется на уровне 2 процентов.

Правда, по сравнению с тем же 2016 годом в 2017-м прирост немного – на 0,1% — снизился. Вместе с этим население страны достаточно молодое. Большинство жителей Кыргызстана – 23,4% — это дети в возрасте до 9 лет. Граждане от 10 до 19 лет составляют почти 17% населения, от 20 до 29 лет – 18%.

Рост населения — рост экономики?

Лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев, выступая на заседании Жогорку Кенеша 25 октября, заявил, что увеличение населения будет стимулировать экономический рост, и предложил свои меры:

— Что это даст? Положительно отразится на росте производительности. В городах надо строить многоэтажные дома, университеты, супермаркеты, современные больницы, театры, современные спорткомплексы. Например, в таких городах, как Кара-Балта и Джалал-Абад живет меньше 100 тысяч человек. В будущем в этих городах должно проживать не менее 300 тысяч человек. А население Балыкчи и Кызыл-Кии должно быть 150-200 тысяч человек.

Что для этого требуется? Должно увеличиваться население страны. Мы должны поставить план – в Кыргызстане должно проживать не менее 10 миллионов человек. Тогда будет расти наша экономика. Что для этого надо делать? Открывать депозиты для новорожденных. Если мы будем открывать депозиты для рожденных, если они достигнут 18 лет и получат эти деньги это будет толчком для их поступления на учебу, получение ипотеки. Эти средства могут стать и начальным капиталом для открытия ими своего бизнеса.

Иллюстративное фото.

Достаточно амбициозное предложение парламентария восприняли в обществе неоднозначно. В социальных сетях даже появились шутки, мемы. Позже, когда пыл любителей пошутить над политиками сошел на нет, в дискуссию вступили люди, разбирающиеся в экономических вопросах. В частности, политолог Даниэль Кадырбеков считает, что для стимулирования экономики надо идти по другому пути:

— В современной глобальной экономической модели чрезмерный рост населения можно связать с плохой экономикой, плохим госуправлением, коррупцией, плохим уровнем/стандартом жизни и вытекающими из этого неосведомленности, отсутствии доступа к предохранению. Как правило, это бедность при которой дети начинают работать рано, чтобы помочь прокормить семью, без никакого должного образования и навыков.

В итоге чернорабочий, работает на низкооплачиваемой работе, никаких перспектив дальнейшей карьерной деятельности. В итоге ранние браки, дети и их дети повторяют этот цикл и этот порочный круг бедности повторяет себя.

Локомотив экономики — человеческий потенциал

По мнению Кадырбекова, в контексте глобальной-технологической революции современная мировая экономика так же, как и экономика Кыргызстана, нуждается в людях которые могут предоставить высокоинтеллектуальный, востребованный труд.

«На черную работу, агросектор и прочие заводы фабрики, где традиционно работают люди без образования из бедных стран, с развитием технологий и роботизации будет требоваться все меньше и меньше людей.

К примеру в США в агросекторе заняты всего лишь 2% населения, представьте, это в условиях ВВП у США $15 триллионов. Это — мизер, и сектора которые генерируют этот ВВП, отнюдь не требуют много людей. Или, к примеру, возьмите структуру нашей экономики, если не ошибаюсь, больше 40% населения заняты в агросекторе, но вклад в ВВП от этого сектора составляет всего 4%.

Это очень маленький пирог, на котором завязано очень много людей и, как следствие, бедность и сопутствующие ей проблемы. И нужно помнить, от бедности в крайней форме страдают дети и женщины, как следствие, это насилие, бесправность, радикализация общества и упущенная возможность в реализации человеческого потенциала», — заявляет политолог.

Развитие малых городов в Кыргызстане – вопрос проблемный. Разруха, последовавшая за развалом градообразующих предприятий в регионах, вынудила жителей переселиться в более крупные города или вовсе уехать в трудовую миграцию в Казахстан, России и дальше.

2018-й президент объявил Годом развития регионов для повышения качества жизни населения. Особое внимание государство решило уделить улучшению инфраструктуры, доступа к медицине, образованию и информации. В проекте республиканского бюджета на 2019 год появилась отдельная статья – «Развитие регионов», в которую заложили 1 миллиард сомов. Но сам премьер-министр Абылгазиев признавал, что этой суммы недостаточно.

«Безусловно, этой суммы недостаточно. Поэтому мы предлагаем увеличить ее до 2 миллиардов сомов, так как улучшение жизни людей в регионах, создание новых рабочих мест – это одни из самых главных наших задач», — говорил на одном из заседаний правительства его глава.

Рационально иметь 1 или 2 детей и инвестировать в образование этих детей.

Но в масштабах государства с учетом неблагополучной социально-экономической ситуации в регионах, в том числе малых городах, и 2 миллиарда – сумма небольшая. В пересчете на доллары по сегодняшнему курсу это что-то около 30 миллионов долларов. Большего правительство позволить себе пока не может. На возведение в регионах современных спорткомплексов, вузов, объектов соцкультбыта, как предлагал Торобаев, этого недостаточно.

Экономист Эркин Абдразаков считает, что регионы нуждаются в крупных экономических проектах. Без них, по его мнению, ни роста благосостояния жителей малых городов, ни роста населения ожидать не стоит:

— Сейчас говорят о развитии малых городов, регионов. Но есть несколько факторов. Во-первых, финансовые ресурсы. Во-вторых, создана ли там инфраструктура? Население растет только в городах побольше, в областных центрах, вокруг Бишкека — там, где есть предприятия, приносящие прибыль в бюджет. А из сельской местности, малых городов население уезжает.

У нас есть сложности с вопросом пособий. Нет такого стимула рожать, как, например, в России. У государства не хватает ресурсов создавать условия. Говорить о том, что, если увеличить население в малых городах до 300 тысяч человек, будет развиваться экономика, неверно. Есть ли там предприятия? Есть проблемы с бытовыми удобствами? Надо обеспечивать население хорошей зарплатой. Надо над всем этим думать и решать проблемы комплексно. Иначе никак.

При СССР закладывали города, поселки, открывая там крупные предприятия, реализуя большие проекты. Но сейчас в условиях Кыргызстана это сделать невозможно. Пока существуют проблемы с дорогами, питьевой водой, обеспечением электричества, мы, как предложил Бакыт Торобаев, не сможем довести население до 10 миллионов человек.

Но а политолог Даниэль Кадырбеков заявляет, что основное внимание надо уделять не приросту населения, а развитию его человеческого потенциала:

— Призыв больше рожать без никакого плана управления этим человеческим ресурсом — это просто призыв к увеличению бедности, распыление и так ограниченных ресурсов в государстве. Вместо этого будет рационально иметь 1 или 2 детей и инвестировать в образование этих детей. Дать им достойное детство, образование и навыки, которые помогут ему/ей быть конкурентным в будущем, чем обрекать 5-6 детей на бедность и безысходность.

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