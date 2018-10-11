Не надо бояться нефти по $100 за баррель

МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. На Западе опасаются, что подорожание нефти до $100/барр. приведет к очередной рецессии в мировой экономике. В прошлом, после роста цен на Brent и WTI до рокового уровня $100/барр. в мировой экономике всегда наступал спад.

В течение последних двух месяцев североморский эталонный сорт подорожал более чем на 20%, а с минимальных значений февраля 2016 года рост составил около 180%. Brent преодолел $80/барр. и может продолжить движение вверх в четвертом квартале 2018 года.

Однако подорожание нефти не означает, что грядет глобальная рецессия, поскольку в последние годы мировая экономика претерпела значительные изменения.

КОЛЕБАНИЯ НЕФТЯНЫХ КОТИРОВОК — ЭТО ПРОСТО ПЕРЕТОКИ СРЕДСТВ

В современном глобальном мире взлеты и падения нефтяных котировок приводят к перетоку доходов от одних стран к другим. При снижении цен на энергоносители существенную выгоду извлекают страны-импортеры, при повышении – страны-экспортеры. Однако опыт прошлого свидетельствует, что для мировой экономики более опасным является рост нефтяных цен, чем их снижение.

В одном из последних обзоров специалисты Bank of America-Merrill Lynch (BofA) утверждают, что значительное повышение цен на нефть всегда предшествует экономическому спаду, включая «великую рецессию 2008 года».

Сверхдоходы от дорогой нефти получает небольшая группа стран, где огромные средства переходят под контроль узкого круга лиц, которые и без того являются очень состоятельными. Их потребности в товарах невелики (исключение составляют предметы роскоши) по сравнению с западными потребителями и населением развивающихся стран, которые не могут обеспечить себя энергоносителями в необходимом количестве.

Когда нефть дешевая, то западный потребитель каждый доллар или евро, сэкономленный на бензине или отоплении своего жилища, тратит на товары широкого потребления, что способствует росту экономики. Сверхдоходы от дорогой нефти обычно попадают в руки ограниченного круга очень богатых людей, а дополнительные средства от дешевой нефти распределяются среди миллионов потребителей.

Экономисты BofA подсчитали, что в случае подорожания нефти до $100/барр., в 2019 году потребление в странах еврозоны, Японии и Великобритании снизится на 0,2-0,5%. При этом, страны зоны евро пострадают больше всего. Последствия для экономики развивающихся стран – прежде всего Турции и Китая – также будет негативными.

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Наибольшую выгоду от высоких цен на энергоносители получат страны-экспортеры нефти. Темпы роста ВВП России возрастут на 0,6 п. п. – с 1,3% до 1,8%, в то время как экономика Саудовской увеличится более чем на 1 п. п. Монархии Персидского залива и некоторые страны Южной Америки, среди которых выделяется Колумбия, получат дивиденды от дорогой нефти.

«СЛАНЦЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» ИЗМЕНИЛА НЕФТЯНОЙ РЫНОК

Согласно основному сценарию BofA, цена на нефть достигнет максимального уровня во втором квартале 2019 года – $95/барр. Если этот прогноз сбудется, то нефть должна подорожать примерно на 15% по отношению к текущим котировкам Brent.

Однако западные эксперты особо подчеркивают, что в последнее десятилетие на мировой энергетической карте мира произошли гигантские изменения: США приближаются к заветной цели – стать нетто-экспортером нефти.

В 2008 году импорт нефти и нефтепродуктов в США составил около 12,5 млн барр./сут. Согласно последним данным EIA (Управления энергетической информации США), нетто-импорт нефти страны составляет 6,242 млн барр./сут. Однако сейчас США вывозят нефтепродуктов на 3,177 млн барр./сут. больше, чем ввозят.

Если подвести общий баланс, то импорт нефти и нефтепродуктов в страну составляет всего 3 млн барр./сут. При этом, импортируется в основном тяжелая нефть из соседней Канады, а экспортируются либо легкая сланцевая нефть, либо продукция нефтепереработки – в основном автомобильный бензин.

«Сланцевая революция» произошла благодаря использованию новых технологий – гидроразрыв пласта и горизонтальное бурение – которые позволили добывать нефть из малопроницаемых сланцевых пород. В результате, за последние десять лет добыча нефти в США увеличилась вдвое.

На Западе уверены, что благодаря «сланцевой революции» США существенно снизили свою зависимость от импорта энергоносителей. Страна все еще остается нетто-импортером нефти, но в конце прошлого года превратились в нетто-экспортера газа. Снижение зависимости от поставок энергоносителей крупнейшей мировой экономики может смягчить негативные последствия скачка цен до $100/барр.

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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИКА

Кроме того, за последнее десятилетие произошли серьезные изменения в энергопотреблении. Еще прошлым летом в обзоре швейцарского банка UBS указывалось, что при оценке текущей ситуации следует принимать в расчет еще один фактор – снижение зависимости от нефти, поскольку мировая экономика стала более энергоэффективной. Потребности в энергии для производства одной условной единицы ВВП значительно уменьшились за последние годы. В связи с этим, в UBS считают, что ценовые колебания нефтяных котировок будут оказывать меньшее влияние на экономическую активность в мире.

«Суммируя все факторы, мы полагаем, что нефть по $100/барр. может замедлить рост мировой экономики на 0,2% в 2019 году – небольшое негативное влияние, но и не маленькое. В следующем году «нефтяной кризис» станет одним из трех факторов, которые вызывают наше беспокойство, помимо торговой войны и рисков, связанных с Brexit», — делают вывод в BofA.





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