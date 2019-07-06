Не медленно растут, а быстро сокращаются. Петербург может выпасть из тренда роста закредитованности





Петербург может выпасть из тренда роста закредитованности



Фото: ИНТЕРПРЕСС









Два начальника, один по экономическому развитию, второй по банковской системе, поспорили насчет источников роста ВВП. Потребительские кредиты, утверждал первый (министр), есть зло, поскольку препятствует инвестициям. В самом деле: розничное кредитование в России в 2017 году выросло на 13%, в 2018–м — на 23%, а только в I квартале 2019–го — на 24%. Зачем давать деньги бизнесу, когда можно заработать на кредитовании граждан?



Арифметическое. Считаем ВВП правильно, или Почему данные Росстата вызывают сомнения



Экономика



Арифметическое. Считаем ВВП правильно, или Почему данные Росстата вызывают сомнения





Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter





Источник