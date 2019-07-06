Вы здесь: Главная / Мировая экономика / Не медленно растут, а быстро сокращаются. Петербург может выпасть из тренда роста закредитованности

Не медленно растут, а быстро сокращаются. Петербург может выпасть из тренда роста закредитованности

Мировая экономика 06 Июл 2019
Не медленно растут, а быстро сокращаются. Петербург может выпасть из тренда роста закредитованности
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Петербург может выпасть из тренда роста закредитованности

Петербург может выпасть из тренда роста закредитованности


Фото: ИНТЕРПРЕСС




Два начальника, один по экономическому развитию, второй по банковской системе, поспорили насчет источников роста ВВП. Потребительские кредиты, утверждал первый (министр), есть зло, поскольку препятствует инвестициям. В самом деле: розничное кредитование в России в 2017 году выросло на 13%, в 2018–м — на 23%, а только в I квартале 2019–го — на 24%. Зачем давать деньги бизнесу, когда можно заработать на кредитовании граждан?


Арифметическое. Считаем ВВП правильно, или Почему данные Росстата вызывают сомнения


Экономика


Арифметическое. Считаем ВВП правильно, или Почему данные Росстата вызывают сомнения


Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter



Источник

К астероиду стоимостью $10 000 квадриллионов полетит аппарат NASA →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top