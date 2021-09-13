Не криптой единой. Нужны ли биткоины Украине и нужна ли Украина биткоину — Минфин

В последние дни вниманием людей вновь прочно завладели криптовалюты. Что ни день, мы узнаем о новых концептуальных решениях, связанных с биткоином. Сегодня, как известно, к создателям новостей присоединилась Украина — Верховная Рада приняла во втором чтении закон «О виртуальных активах». Мы попросили экспертов международной компании Alpari разъяснить, о чем говорит новый рост популярности крипты и может ли ее легитимизация принципиально изменить экономическую ситуацию в нашей стране.

Сама по себе популярность криптовалют никуда и не исчезала. Сейчас осень, деловая активность традиционно возрастает, так что неудивительно, что экономических новостей в целом становится больше. С другой стороны, сентябрь 2021 года действительно войдет в историю виртуальных денег. Впрочем, не столько благодаря Украине, сколько из-за весьма оригинального хода президента Сальвадора Наиба Букеле, который 7 сентября сделал биткоин официальным платежным средством государства, а заодно и поднял (ненадолго) курс самой популярной криптовалюты до 52 000 долларов за штуку.

Чтобы понять, как такие истории влияют на криптовалюту, достаточно взглянуть на графики. Как и в ситуации с другими финансовыми инструментами, выход ярких новостей резко повышает волатильность. Именно поэтому всем начинающим трейдерам Alpari рекомендует прерывать торговлю в преддверии выхода таких новостей.

А вот чтобы разобраться с тем, как криптовалюта может повлиять на экономику стран, в том числе Украины, потребуется чуть больше усилий. Для начала разберемся с тем, какие плюсы и минусы приносит рост криптоактивности.

Основные плюсы:

Рост инвестиций

Простота и анонимность денежных переводов

Рост количества транзакций

Рост доходов бюджета от потребляемой гражданами электроэнергии

Ключевые минусы:

Высокая волатильность криптовалют

Рост зависимости от действий правительств других стран

Рост числа мошенников

Получается следующая ситуация. Биткоин является мощным финансовым инструментом, который находится в центре внимания не только экспертов по финансовым рынкам, но и центробанков ведущих мировых экономик. Однако он также представляет собой инновационный инструмент со всеми вытекающими рисками. Он может расти и падать, причем не на доли процента, а сразу на 5 и даже 10 процентов, что ярко продемонстрировала ситуация последней недели. Его курс зависит не только от действий крупнейших игроков, но и, например, от расследований разных комиссий за океаном. Он никем полноценно не регулируется.

Все это делает его популярным среди молодежи, в том числе среди молодых лидеров и президентов, которые иногда видят свою роль в том, чтобы принимать дерзкие и оригинальные решения. Но чтобы улучшить экономическую ситуацию в долгосрочной перспективе, необходимы не дерзкие шаги, а последовательная работа над улучшением инфраструктуры.

Самый яркий пример экономического роста в рамках целого государства — это экономическое чудо Сингапура. Но Ли Куан Ю начал не с создания инновационных финансовых инструментов, а с поощрения талантливой молодежи и раздачи субсидий на жилье и открытие бизнеса.

Сегодня страны с развитой экономикой могут работать с биткоином достаточно эффективно, ведь их инфраструктура надежно защищена от внутренних потрясений и внешнего воздействия. Для остальных же куда более полезным может стать курс на разработку именно такой инфраструктуры. А уже потом к ней можно надстраивать хоть криптовалюты, хоть эксперименты с чистой энергией вулканов, хоть декриминализацию преступлений.

Этот принцип, кстати, касается и тех, кто хочет зарабатывать непосредственно на колебаниях курсов валют. Многие клиенты Alpari хотят торговать криптовалютой, и компания предоставляет эту возможность. Однако на обучающих курсах мы стремимся объяснить всем, что начинать следует с самых спокойных и понятных валютных пар, например, с пары евро/доллар. А уже научившись профессиональной торговле и настроив стратегии, можно переходить к более рисковым активам.

Источник