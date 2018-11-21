Не благодаря, а вопреки?

Слышал, что Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост украинской экономики на 3,5% в 2018 г. и 3,0% в 2019 г. Это хорошо или плохо для нас? И исполнится ли этот прогноз?

А. Евдокименко, Киев

ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ МВФ?

Действительно, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2018 г. до 3,5%. Об этом говорится в отчете «Региональные экономические перспективы».

Эксперты ЕБРР пояснили свои прогнозы на 2018 г. быстрым темпом роста реальной заработной платы и денежных переводов, что стимулировало потребление среди населения. Также они отметили, что в течение первых двух кварталов 2018 г. продолжали расти инвестиции в основные фонды, хотя и медленнее, чем в тот же период в прошлом году.

На 2019 г. банк прогнозирует 3%. По мнению экспертов ЕБРР, новое соглашение stand-by с Международным валютным фондом (МВФ) поможет решить потребности в краткосрочной перспективе во внешнем финансировании Украины и поддержит макроэкономическую стабильность во время избирательного цикла в 2019 г.

Аналитик финансовой компании Альпари Максим ПАРХОМЕНКО считает, что именно благодаря продолжению сотрудничества Украины с МВФ ЕБРР и прогнозирует улучшение состояния нашей экономики.

«В рамках продолжения программы сотрудничества с МВФ наша страна получит дополнительные ресурсы для работы. Это поможет нашей экономике развиваться более эффективно, в краткосрочной перспективе — за счет получения большего количества ресурсов», — говорит эксперт.

А вот шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр ПУШКАРЕВ считает, что рост, достигнутый исключительно благодаря МВФ – это плохо. По его мнению, в целом ситуацию можно назвать неутешительной, несмотря на довольно приличные прогнозы. Ведь ЕБРР прямо указал в докладе, что базирует свои оценки роста на внедрении нового «Stand-By» соглашения Украины с МВФ, что «поможет решить краткосрочные потребности Украины в финансировании и сохранить макроэкономическую стабильность в течение избирательного цикла в 2019 г.». По сути, ЕБРР не скрывает: весь позитив основан на том, что Фонд позволил Украине «перехватить» денег, дабы протянуть до выборов. Но только почти все деньги МВФ пойдут на отдачу долгов, а не на развитие.

По мнению эксперта, все страны, которые проходили через «помощь» МВФ, убеждались: это – кабала, сумма долгов от новых траншей накапливается, как снежный ком, а выдача каждого нового транша еще и обставляется условиями, все больше делающими страну уязвимой для внешних рынков, но не создающими условий для внутреннего роста. При этом, условия МВФ для Украины, оказываются кабальными для населения (рост цен на газ, отопление, пенсионная реформа и т. д.).

Президент Украинского аналитического центра Александр ОХРИМЕНКО согласен с коллегой, что прогнозируемый рост невелик. Он напоминает: Украна рассчитывала на то, что реформы, которые нам рекомендовал МВФ, должны были бы обеспечить рост ВВП на уровне выше 4% в течении ближайшего десятилетия. Но уже сейчас понятно, что существенного роста не будет, и поэтому прогнозы стали «печальнее». Эксперт не исключает, что в 2019 г. рост ВВП вообще будет на уровне 2% и меньше.

А вот экономический эксперт Виталий ШАПРАН прогноз ЕБРР считает хорошим. Учитывая, что в 2019 г. на развивающихся рынках ожидается снижение темпов роста, 3% — это неплохой показатель, особенно если доллар удастся удержать на уровне до 30 грн за «зеленый». В таком случае, рост номинального ВВП (в твердой валюте) будет довольно значимым. Для иностранных инвесторов — это неплохой показатель, при ориентации на то, в какие рынки вкладывать.

При этом, старший аналитик финансовой компании ГК FOREX CLUB Андрей ШЕВЧИШИН считает, что показатели ЕБРРР — умеренный рост.

«Для стран, которые покрывает ЕБРР, средний рост ВВП в 2018 г. составит 3,1% и 3% в 2019 г. Прогноз для Украины нельзя назать негативным, учитывая сложившиеся условия. Тем не менее, очевидным является более высокий потенциал для роста», — говорит он.

ВВП Фото: АиФ в Украине

КАКОЙ ПРОГНОЗ ТОЧНЕЕ?

Прогнозы по развитию украинской экономики составили и другие организации. Так, МВФ улучшил этот показатель к концу 2018 г. до 3,5% с 3,2%, однако снизил оценку ВВП Украины в 2019 г. до 2,7% с 3,3%, прогнозируемых в апреле. Помимо этого, Фонд ухудшил прогноз роста ВВП на 2020 г. до 3,4% с 4%.

П. Пушкарев комментирует это так: прогноз 3.5% роста в текущем году — нормальный и, скорее всего, точный. Вероятно, сбудется и вторая его часть: замедление роста с 3,3% до 2.7% в 2019г. — учитывая не только внутреннюю ситуацию в стране, но и ожидаемое МВФ замедление темпов мировой экономики на 0.2%-0.3%, виной чему — торговые войны. Дополнительные пошлины делают экспортные поставки менее прибыльными, снижая их объемы, уменьшают доходы бизнеса и населения во многих странах, что плохо влияет на спрос. Все взаимосвязано. А за счет исключительно внутриукраинского спроса при невысоких доходах прыгнуть высоко — сложно.

И Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украиныв 2018 г. до 3,3% с 3,5%, в 2019 году — до 3,5% с 4%, что тоже поясняется замедлением мировой экономики.

Наиболее пессимистичны украинские госструктуры. Так, по прогнозам Минэкономразвития Украины, по итогам 2018 г. ВВП вырастет на 3,1%, а на 2019 г. бюджет кроится из расчета темпов роста в 3%.П. Пушкарев поясняет это так: потом МЭРТ будет иметь возможность заявить о перевыполнении заведомо заниженного «плана».

Текущий прогноз Нацбанка предполагает рост ВВП в 2018 г. на 3,4%, в 2019 г. — на 2,5%, в 2020 г. — на 2,9%. Проект закона «О Госбюджете Украины на 2019 г.» построен на прогнозе роста экономики в следующем году на 3%.

ПОЧЕМУ РАСТЕТ ИНФЛЯЦИЯ?

Если с темпами роста ВВП все не так плохо, то оценки инфляции выглядят куда более болезненными. МВФ в октябре предполагал, что среднегодовой уровень инфляции в Украине выйдет на 10.9% в 2018 г. и уменьшится до 7.3% в 2019 г. ЕБРР в своем докладе даже не решился давать прогнозы по инфляции, а лишь констатировал, что она остается повышенной. Согласно данным ЕБРР, в течение первых девяти месяцев 2018 г. инфляция составила 11,4% по сравнению с предыдущим годом, что гораздо выше среднего уровня в 4-6%. А с июня по сентябрь этот показатель снижался до уровня менее 10%. ЕБРР отмечает, что рост инфляции не смогли сдержать меры Нацбанка, в виде четырех повышений процентной ставки — с 14.5% в январе 2017 г. до 18% в сентябре 2018 г.

НБУ, в свою очередь, до начала ноября повысил свой прогноз по инфляции на 2019 г. с 8.9% до 10.1%. Снабдив этот прогноз утешительным комментарием, что интенсивного роста цен нужно ждать в начале и в первом полугодии 2019 г., но после сезона сбора урожая цены не только перестанут расти, а даже понизятся до уровня осени 2018 г.. И по итогам года инфляция в 2019 г. составит всего 6.3%. Однако непохоже, чтобы этот прогноз был основан на экономических реалиях: скорее, он призван снизить градус недовольства в обществе, который может достичь ненужного властям накала ближе к мартовским выборам.

Виктория ХАДЖИРАДЕВА

Мнение ПУШКАРЕВА

Как повышать ВВП?

— Чтобы ускорить рост ВВП Украины, нужно слезть с «иглы» МВФ. Вспоминая опыт РФ после 1998г., не исключаю, что даже сценарий дефолта с признанием невозможности платить по долгам может оказаться для страны полезнее, чем дальнейшее их накопление. Ведь все равно придется расписаться в неплатежеспособности. Правильнее сбросить это бремя, а не тянуть лямку: это не оттолкнет от Украины новых настоящих инвесторов: не тех, кто дает в долг, «помогая» кредитами, а других, кто готов вкладываться в совместные предприятия, используя преимущества дешевой, но квалифицированной украинской рабочей силы и выгодное географическое положение страны. Предпринимателей дефолтом особо не напугаешь, они все равно сюда потянутся, если правительство будет вести политику по созданию комфортной бизнес-среды. Спасение украинской экономики в том, чтобы встраиваться в современные цепочки создания стоимости, производства технологичной продукции не просто для внутреннего потребления, а с прицелом на экспорт.

Петр ПУШКАРЕВ, шеф-аналитик ГК TeleTrade

Взгляд ШЕВЧИШИНА

Как проводить реформы?

— Рецептов много, но не все могут быть реализованы в Украине. Один из факторов прямого влияния – открытие рынка земли, которое даст импульс для экономического роста и деловой активности. Также нужно расширять экономические свободы и возможности, при снижении влияния государства и смягчении налогового бремени. Это повысит деловую активность и простимулирует экономику. Кроме того, стоит завершить начатые и заявленные реформы – налоговую, пенсионную, земельную. Дать импульс для развития технологического сектора. И снизить коррупционную составляющую.

Андрей ШЕВЧИШИН, старший аналитик финансовой компании ГК FOREX CLUB

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