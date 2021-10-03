Не активный персонал

В Сибири корпоративные программы здоровья и благополучия сотрудников пока имеются только у крупных федеральных или международных компаний. Большинство же предприятий — более 60% от общего числа в округе — не инвестируют в оздоровление персонала. Первым шагом для изменения ситуации стал вступивший в силу с 1 июля 2021 года закон, впервые обязывающий предприятия, в данном случае горнодобывающие, разрабатывать и внедрять корпоративные программы укрепления здоровья работников. Однако эксперты считают, что поведенческую культуру и правильные стандарты привить и бизнесу, и населению будет сложно, а сам процесс растянется на долгие годы.

По данным рекрутинговой платформы HeadHunter, большинство предприятий Сибири не имеют программ заботы о физическом здоровье сотрудников. В Новосибирской области таких 64%. Самый популярный формат поддержки здоровья сотрудников — полис ДМС, его внедряют около 26% работодателей, еще 15% компаний поддерживают занятия спортом сотрудников (или у компании есть собственный спортзал). 9% пользуются корпоративной телемедициной и 2% практикуют обучение сотрудников здоровому образу жизни.

Чаще всего программы заботы о сотрудниках внедряют в банковской сфере, топ-менеджменте, крупном производстве и отрасли IT.

«Если говорить о программах поддержки эмоционального и ментального здоровья, то здесь участие работодателей еще меньше. 90% респондентов, опрошенных службой исследований hh.ru, сообщили, что в их компаниях такого не практикуют, а горячая линия психологической помощи организована лишь в 4% организаций»,— рассказали в пресс-службе компании.

Низкая популярность корпоративных программ здоровья в Сибири, по словам руководителя региональных проектов по персоналу «Леруа Мерлен» Евгении Дмитриевой, обусловлена небольшой долей федеральных и международных компаний в сравнении с центральной частью России. «Часто тренд на подобного рода программы есть именно у крупного бизнеса. Это связано с тем, что холдинги на определенном этапе своего становления задумываются о формировании корпоративной культуры, которая способна в долгосрочной перспективе влиять на вовлеченность и стабильность сотрудников, а значит, и на финансовый результат. Важно учитывать, что внедрение программ здоровья сотрудников — это дополнительная статья затрат и вопрос, требующий от работодателя детального сопровождения»,— говорит эксперт.

Большинство крупных компаний Сибирского федерального округа, в отличие от МСП, рассматривают ценных сотрудников как актив, уверен генеральный директор новосибирской компании «Био-веста» Владислав Ильин. «Если в глазах руководства актив стоит дорого, то риски, связанные с его выпадением из строя, высоки, и их обязательно стоит минимизировать, в том числе благодаря дополнительной заботе о здоровье особо ценных кадров. А если человеку платят маленькую зарплату и его легко заменить, то в такой дополнительной заботе для компании зачастую нет практического смысла»,— говорит господин Ильин.

Между тем исследование платформы HeadHunter доказывает, что для самих сотрудников забота работодателя значима, а самое важное в этой поддержке эмоциональное и ментальное здоровье, затем следуют программы карьерного роста, социальная поддержка, спорт, а также комфортная и развитая рабочая среда. «У сотрудников и работодателей в вопросах заботы расходятся приоритеты. В фокусе внимания работодателей, например, чаще всего оказывается совершенствование рабочей среды, к ней относится оборудование кухонной зоны и столовых, бесплатные парковки для работников и помощь в обустройстве удаленного рабочего места. В вопросе развития и сохранения физического здоровья команды чаще всего опрошенные компании выбирают программы ДМС. А, например, поддержку занятий спортом среди сотрудников практикуют лишь 29%. Скорее всего, проблема в том, что работодатели еще не вполне осознали, что здоровье сотрудников — это и их забота, это в интересах бизнеса»,— считают аналитики HeadHunter.

Запрограммировать здоровье

Разговоры о необходимости внедрения корпоративных программ здоровья и благополучия на предприятиях ведутся достаточно давно, осознанный подход начинает постепенно формироваться только сейчас. Во многом здесь сыграла свою роль пандемия. «В самый разгар пандемии очень многие компании создавали специальные программы, направленные на поддержку сотрудников в сложившейся эпидемиологической ситуации. В них, помимо масштабной информационной поддержки, профилактических мер и обеспечения необходимыми средствами защиты, входили регулярная индивидуальная и групповая работа с психологами, онлайн-занятия спортом и многое другое»,— рассказывает медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья в России Михаил Данилов. Например, такие гиганты, как «Норникель», «Сибур» и «Русал», имеющие собственные корпоративные здравницы, в 2021 году разработали программы по восстановлению работников после перенесенного заболевания COVID-19.

Внедрять корпоративные программы здоровья персонала бизнес теперь обязывает государство. Пока это требование принято только в отношении горнодобывающих компаний. Соответствующий закон был принят Госдумой в июле 2021 года. «Расходы на указанные мероприятия будут возмещаться за счет средств организаций угольной (сланцевой) промышленности»,— говорится в тесте закона.

Как рассказали в министерстве труда и занятости населения Кемеровской области, являющейся крупнейшим регионом России по добыче угля, промышленные предприятия области уже практикуют программы укрепления здоровья работников. «Например, „СУЭК-Кузбасс“ реализует программу по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В результате проводимой работы за прошлый год отмечается снижение дней и случаев временной нетрудоспособности рабочих из-за сердечно-сосудистых заболеваний»,— сообщил глава ведомства Алексей Гришин. Однако такая работа ведется не всеми добывающими холдингами.

Стимулировать создание корпоративных программ здоровья на законодательном уровне, безусловно, важно и нужно, но для того чтобы программы были действительно рабочими, а не внедрялись «для галочки», необходимо, чтобы работодатели сами осознавали, что здоровье их сотрудников — это их ответственность, инвестиция, которая дает в дальнейшем соответствующую отдачу бизнесу, экономит средства на подготовку новых кадров, считает Михаил Данилов.

Забота с плюшками

По данным исследования ВОЗ, меры по охране здоровья на рабочих местах помогают сократить на 27% продолжительность пребывания на больничном и на 26% расходы компаний на медико-санитарное обслуживание.

Компенсационный пакет в виде программ оздоровления также дает компаниям возможность замотивировать сотрудников и повысить их лояльность. «Сегодня лучшие сотрудники, в особенности в высококонкурентных сферах, таких как IT, финансы, электронная коммерция, все чаще стали уходить в другие компании, которые могут предложить более привлекательные условия, в частности соцпакет со множеством бонусов. Такая мера может быть как превентивной, так и исправить существующее положение дел, чтобы повысить лояльность сотрудников и остановить отток специалистов»,— уверены эксперты сервиса SuperJob.

Программы здоровья сотрудников и затраты на этот сегмент на разных предприятиях определяются имеющимися ресурсами и желанием компаний. В 2ГИС корпоративная программа здоровья сотрудников включает ДМС и элементы заботы об эмоциональном здоровье штата. За прошлый год действия программы enps (индекс лояльности сотрудников) здесь вырос с 65 до 72. «Учитывая, что над реализацией программы трудится небольшая команда и в целом затраты на проект небольшие, но в то же время привлечение людей в компанию и их удержание стоят немалых денег, мы видим достаточно высокую маржинальность от этого проекта»,— говорит генеральный директор 2ГИС Вера Гармаш.

На предприятиях «Русала», помимо обеспечения медицинской помощью, для снижения физических нагрузок металлургов решено использовать экзоскелеты — сейчас их закуплено 30 штук. По данным пресс-службы компании, технология проходит испытание, однако уже к концу 2021 года будет разработан новый ГОСТ, который определит применение экзоскелетов. В целом стоимость корпоративной программы для персонала на предприятиях «Русала» в 2020 году составила 4,1 млрд руб.

«Евраз ЗСМК» в 2020 году профинансировал медицинские осмотры около 15 тыс. сотрудников на сумму 30 млн руб. В сибирском дивизионе «Леруа Мерлен» сотрудники в рамках «программы здоровья» могут выбрать отдых, обучение или абонемент в фитнес-центр. Также в компании практикуют компенсационные выплаты — до 80% от затрат на покупку сотрудниками спортивного инвентаря.

Как отмечают эксперты, в Сибири предприниматели не привыкли заботиться о здоровье персонала. Более того, работники сами себя эксплуатируют до предела, и работодатели это поощряют или не отвлекают, не останавливают, когда человек на грани выгорания и сам от усталости не способен этого заметить. «Мы пытались это делать, например покупали дорожки в бассейне, чтобы сотрудники могли бесплатно плавать и укреплять здоровье. Но за несколько лет убедились, что это неэффективно: количество посещений было небольшим. Если это не входит в сферу интересов человека, то даже возможностью не тратить деньги на такой полезный досуг его не привлечешь. Человек либо ставит в приоритет здоровье и его столпы — физическую культуру, своевременный сон, умеренное питание, или пока не осознал, как это важно. Если для сотрудника это не является чем-то важным, то повлиять, заставить силком или заманить бесплатностью заботы о здоровье крайне сложно»,— говорит Владислав Ильин.

Эксперты считают, что для формирования привычки заботиться своем здоровье и здоровье нанятых работников необходим длительный процесс. «Само по себе или по указке такое желание не возникнет. Нужна отдельная политика и социальная реклама в ее рамках, которая объясняла бы руководителям, что здоровье сотрудников — превыше всего и в их же интересах»,— указывает господин Ильин.

Ряд опрошенных спикеров полагают, что корпоративные программы здоровья необходимо расширять, чтобы наполнение затрагивало не только физическое оздоровление, но и ментальное. В условиях роста популярности дистанционной работы значимость этого аспекта также будет усиливаться.

Лолита Белова