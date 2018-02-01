НБУ: Гривна отыграла утраченные позиции

Фото: Пресс-центр НБУ Здание Национального банка Украины

Нацбанк в конце января возобновил покупку валюты для пополнения резервов, но по итогам месяца сальдо операций на межбанке оказалось отрицательным.

Девальвационное давление на гривну на валютном рынке во второй половине января ослабло. А к концу месяца курс гривны к доллару отыграл утраченные с начала года позиции. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за январь.

Регулятор отмечает, что в первой половине января давление на гривну было обусловлено значительной бюджетной экспансией в декабре 2017 года, а также низким предложением валюты в связи с сезонным снижением деловой активности и сезонным ухудшением курсовых ожиданий населения.

“При таких условиях НБУ сохранял свое присутствие на валютном рынке, сглаживая чрезмерные колебания обменного курса гривны2, – говорится в обзоре.

В НБУ подчеркнули, что в конце месяца даже возобновили покупку валюты для пополнения резервов, но в целом по итогам января сальдо операций на межбанке оказалось отрицательным – регулятор продал на $89,8 млн больше, чем купил.

Как сообщал Корреспондент.net, на 1 февраля НБУ укрепил гривну к доллару на 16 копеек. По отношению к евро, курс национальной валюты вырос на 10 копеек.

Между тем сегодня утром курс доллара в банках снова начал расти, подорожав в продаже на 5 копеек.

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