НБУ заморозил гривну перед новым падением, доллар и евро подорожают

Курс валют в Украине 28 ноября сменит настроение, гривну после выходных ждет невероятное давление от доллара и евро

Таким является прогноз специалистов из НБУ, рассказывает Politeka.

Так, курс валют в Украине 28 ноября будет следующим:

100 долларов – 2844,28 грн;

100 евро – 3384,55 грн.

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Уточним, что в понедельник стодолларовый «американец» подскочит до 2,53 пункта. Основной удар по гривне придется от евро, который на межбанковском уровне подорожает на 11,41 пункта.

Российский рубль же «закрепится» на уровне в 3,7594 грн за десять купюр. Он подскочил на несколько копеек.

До этого мы рассказывали об экономисте Андрее Гойлове, который утверждает, что из-за жесткого локдауна в Украине невероятно подскочит дефицит государственного бюджета.

Также стоит ожидать обвала ВВП и проблемных ситуаций с кредитами в банковской системе. Причиной этого он называет «крайне низкий запас прочности».

Именно поэтому назвать точную сумму потенциальных минусов пока что затруднительно. Тем не менее Гойлов прогнозирует, что последствия китайского вируса Украина будет «разгребать» аж до 2023-го.

Напомним, НБУ добьет украинцев новым курсом валют, доллар надавит на гривну: точный прогноз.

Как сообщала Politeka, гривна утерла нос доллару и евро, в НБУ озвучили неожиданный прогноз: как изменится курс валют.

Также Politeka писала, что новый тотальный локдаун все ближе, как изменятся тарифы, цены и зарплаты: «Будет значительно хуже».

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