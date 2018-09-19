НБУ за последние 2,5 месяца потратил на поддержку курса гривны 665 млн долларов

Девальвационное давление на гривню, которое началось в июле, заставило НБУ тратить резервы

Национальный банк Украины сохраняет активное присутствие на межбанковском валютном рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривны. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.

«Чистая продажа валюты Национальным банком с начала III квартала составляет 665 млн долл. США», — написал Данилишин.

Данилишин отметил, что при режиме гибкого курсообразования колебания курса являются здоровой реакцией рынка на постоянные изменения ситуации в экономике и их не нужно считать признаками кризиса. «Колебания курса — это нормальная ситуация», — добавил он.

«По сравнению с гривной, которая с начала года (по состоянию на 6 сентября 2018 г.) девальвировала на 1,5% относительно доллара США, большинство валют стран — основных торговых партнеров Украины за это время обесценились более существенно, в частности, турецкая лира — на 78%, российский рубль – на 18%, польский злотый — на 7%, чешская крона — на 5%, евро — на 4%», — отметил председатель Совета НБУ.

Напомним, в проекте госбюджета на 2019 год расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/доллар.

Отметим, что по данным ежемесячного исследования компании GfK Ukraine, девальвационные настроения украинцев в августе снова ухудшились.

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