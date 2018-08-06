НБУ вышел на межбанк спасать гривню

Сегодня, 15:52

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По разным оценкам, регулятор уже продал 15-20 миллионов долларов



Фото: AFP

Официальный курс доллара в Украине вновь подскочил, и новая неделя на межбанке началась с подорожания валюты. На старте торгов сегодня, 6 августа, курс доллара поднялся на 8 копеек — до 27,1-27,2 грн. Но, как сообщил UBR начальник управления дилинговых операций «Райффайзен банка Аваль» Юрий Гриненко, после этого стоимость доллара пошла вниз.

«Котировки ушли сначала к 27,13-27,17 грн, а затем и к 27,15 грн. После того, как Нацбанк вышел продавать валюту в Matching по 27,15 грн/долл.», — уточнил Гриненко.

По разным оценкам, НБУ продал 15-20 млн долларов. Финансисты рассчитывают, что регулятор на этом не остановится, и продолжит удовлетворять заявки импортеров.

Напомним, в пятницу, 3 августа, НБУ продал на межбанке 50 миллионов долларов ради стабилизации гривни.

Как ранее отмечали эксперты, в осенние месяцы из-за роста курса доллара украинцев может ожидать очередное подорожание продуктов питания. Специалисты не исключают дальнейшей девальвации гривни.

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