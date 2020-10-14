НБУ выпустил памятную монету в честь военных и медиков (фото) — Минфин

Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету «Передовая» номиналом в 5 гривен в честь украинских военных и медиков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Во время пандемии, в условиях борьбы Украины за территориальную целостность страны, у каждого своя передовая и своя линия фронта, и только прилагая совместные усилия можно победить», – говорится в сообщении НБУ.

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Что изображено на монете

На аверсе монеты размещены: вверху – малый Государственный Герб Украины и надпись Украина; справа на матовом фоне надпись «Вместе» (вертикальная) и номинал монеты 5 гривен (вертикальная надпись) слева на зеркальном фоне: две руки, которые демонстрируют знак V, распространенный жест, означающий победу и мир, год чеканки монеты – 2020 и логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты изображены образы медика и военного (цветные, использована тампопечать), между которыми вертикальная надпись #передовая.

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