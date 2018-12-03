НБУ вводит в обращение новую монету — новости экономики Украины, курс валют — Liga.net

Монета посвящена выдающемуся украинскому ученому-медику

5 декабря Национальный банк Украины (НБУ) вводит в обращение памятную монету из серии Выдающиеся личности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Монета посвящена доктору медицинских наук, профессору, ученому-отоларингологу Алексею Коломийченко, который создал научную школу отоларингологии в Украине.

«Алексей Сидорович — организатор и первый директор Киевского научно-исследовательского института отоларингологии. Внес значительный вклад в разработку тонзиллярной проблемы, диагностику и лечение пониженного слуха, воспалительных процессов среднего уха, консервативной терапии основных заболеваний уха, горла, носа, профессиональной патологии органов слуха и тому подобное. Начал опыты, направленные на клиническое применение ультразвука и лазерного излучения для диагностики и лечения оториноларингологических заболеваний», — говорится в сообщении.

На аверсе монеты на зеркальном фоне изображена стилизованная композиция: на прямоугольнике декоративное изображение человеческого профиля, на котором символически выделены органы, которые лечил ученый; вертикальная надпись УКРАИНА (слева), справа от которого — малый Государственный Герб Украины; внизу: номинал и год чеканки монеты — 2/ гривни/2018; логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (справа).

null

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен портрет А. С. Коломийченко, перед которым — микроскоп (справа,) слева вертикальные надписи Алексей Коломийченко; вверху и внизу — годы его жизни: 1898 и 1974.

null

Монета изготовлена из нейзильбера, тиражом 30 тыс. шт.

Напомним, 14 ноября Национальный банк Украины ввел в обращение четыре памятные монеты.

10 октября Национальный банк Украины выпустил памятные монеты 100 лет Национальной академии наук.

18 октября НБУ ввел в обращение монету, посвященную ХII зимним Паралимпийским играм.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.





Источник