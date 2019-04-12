НБУ вводит памятную пятигривневую монету — новости экономики Украины, курс валют — Liga.net

Нацбанк введет в оборот монету Холодний Яр 15 апреля

Национальный банк Украины 15 апреля вводит в оборот памятную монету Холодний Яр номиналом пять гривень. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Монета изготовлена из нейзильбера, размер — 35 мм, тираж — 40 000 штук.

Монета Холодний Яр из серии Другие монеты посвящена исторической местности, в центре которой расположен Свято-Троицкий Мотронинский монастырь. Холодный Яр — реликтовый лесной массив (Каменский район Черкасской области), в котором растет тысячелетний дуб, названный в честь Максима Зализняка. Эта территория сохранила много археологических памятников разных эпох. Именно из Холодного Яра весной 1768 года началось национально-освободительное движение 1768-1769 годов в Правобережной Украине — Колиивщина. В 1840-х годах здесь побывал Тарас Шевченко, который вспоминает о Холодный Яр в поэмах Гайдамаки и Холодный яр. В 1919-1922 годах под флагом Украинской Народной Республики действовали повстанцы Холодноярской Республики.

На аверсе монеты в центре на матовом кругу размещен малый Государственный Герб Украины, над которым надпись полукругом Украина, под гербом обозначения номинала — 5 и на зеркальном фоне вертикальная надпись гривень, буквы которой расширяются вниз. По обе стороны от надписи — изображения стволов деревьев вверху на зеркальном фоне стилизованная надпись полукругом — Холодный Яр (сформированная из ветвей, желудя, листьев), внизу слева — год чеканки монеты 2019; справа на зеркальном фоне — логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

На реверсе монеты размещена композиция, символизирующая реликтовый лес. С ракурса взгляда человека вверх, изображены деревья, вершины которых тянутся к желто-зеленому кругу в центре монеты, символизирующему листья и солнце. Слева и справа — лошади с всадниками, символизирующие освободительную борьбу времен гайдаматчины и Холодноярской Республики. Внизу среди деревьев — Троицкая церковь Мотронинского монастыря.

Ранее сообщалось, что 26 февраля НБУ ввел в обращение три памятные монеты: Кінь (серебро), Замок Паланок (серебро) и Замок Паланок (нейзильбер).

Напомним, в 2019 году Нацбанк планирует отчеканить 80 млн монет в 1 и 2 грн и по 100 млн штук – 5 и 10 грн.

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