НБУ в швейцарском суде предоставил аргументы против Коломойского

Национальный банк предоставил суду первой инстанции Республики и Кантона Женевы (Швейцария) свои доводы относительно ходатайства экс-акционера «Приватбанка» Игоря Коломойского о приостановлении судебного производства

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, ходатайство Коломойского основывалось на решении Печерского суда от 20 апреля, которым расторгнуты семь договоров поручительства, на пять из которых НБУ ссылался в своем исковом заявлении против Коломойского, поданного в Швейцарии.

Национальный банк отмечает, что несмотря на то, что определение Печерского районного суда г. Киева было вынесено практически два месяца назад 20 апреля 2019 года, судья Вячеслав Пидпалый до сих пор не составил полного текста решения по делу.

«Согласно законодательству Украины составление полного решения суда может быть перенесено на срок не более 10 дней со дня окончания рассмотрения. Национальный банк уже трижды подавал в канцелярию суда ходатайство о выдаче полного текста, однако никакого ответа по поводу этого не поступало. В связи с этим 12 июня 2019 года на действия судьи была подана дисциплинарная жалоба в Высший совет правосудия», – отмечается в сообщении.

Напомним, 31 мая сообщалось, что олигарх Игорь Коломойский пытается при помощи суда заблокировать иск Национального банка в Швейцарии по делу «Приватбанка».

Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Весь мир





Источник