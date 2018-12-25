НБУ увековечит Мариинский дворец — новости экономики Украины, курс валют — Liga.net

Нацбанк выпускает медаль, посвященную памятнику архитектуры, построенному в стиле барокко по проекту Бартоломео Растрелли

26 декабря 2018 года Национальный банк Украины (НБУ) выпустит памятную медаль «Мариинский дворец». Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Медаль изготовлена ​​из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте — 62,2 г, тираж – 2 тыс. 500 штук. Она имеет форму эллипса (габаритные размеры: длина 55 мм, ширина 40 мм).

Медаль изготовлена ​​с использованием технологии патинирования. Элемент отделки — локальная позолота, содержание золота в чистоте не менее 0,002 г. На аверсе медали размещено: позолоченная полоса из позолоты, с обеих сторон украшенная декоративными элементами, в центре которой — малый Государственный Герб Украины. На ним изображен год чеканки – 2018, слева — надпись «Украина» и обозначение металла Ag 999, справа — перевернутые надпись Ukraine, логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины и масса медали в чистоте — 62,2. Над полосой — фрагмент интерьера дворца, под полосой — перевернутое изображение декоративного фриза.

На реверсе медали также разместили позолоченную полосу, на которой разделенные декоративным элементом надписи «Мариинский дворец/Киев XVIII в., Mariinskyi palace/Kyiv 18 th century». Под полосой — стилизованная композиция, в которой сочетаются внешний вид дворца и фрагменты его интерьера.

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Приобрести памятную медаль «Мариинский дворец» можно с 26 декабря 2018 года в отделе кассовых операций и реализации нумизматической продукции, отделах денежного обращения Департамента денежного обращения НБУ в регионах и банков-дистрибьюторов.

Напомним, 18 декабря Национальный банк Украины выпустил коллекционный набор «Монеты Украины 2018», созданный с целью празднования 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 годов.

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