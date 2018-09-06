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НБУ установил официальный курс валют на 7 сентября

Курс валют 06 Сен 2018
НБУ установил официальный курс валют на 7 сентября
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  • НБУ установил официальный курс валют на 7 сентября  Comments.UA — информационный портал Украины

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    Нацбанк установил курс валют на 6 сентября →



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