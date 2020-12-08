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НБУ установил курс валют на 8 декабря — новости Украины
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Фото из открытых источников
Национальный банк Украины установил на вторник, 8 декабря, курс доллара на уровне 28,23 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.
Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар подешевел на 6 коп.
Евро подешевел на 13 коп., его курс составляет 34,25 грн.
Российский рубль несколько упал в цене и составляет 0,382 грн.
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