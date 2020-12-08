НБУ установил курс валют на 8 декабря — новости Украины

Фото из открытых источников

Национальный банк Украины установил на вторник, 8 декабря, курс доллара на уровне 28,23 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар подешевел на 6 коп.

Евро подешевел на 13 коп., его курс составляет 34,25 грн.

Российский рубль несколько упал в цене и составляет 0,382 грн.





Источник