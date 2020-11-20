НБУ установил курс валют на 23 ноября — новости Украины

Российский рубль – 0,372 грн



Фото из открытых источников

Национальный банк Украины установил на понедельник, 23 ноября, курс доллара на уровне 28,35 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Евро подорожал на 19 копеек, его курс составляет 33,62 грн.

Российский рубль немного вырос в цене, его курс составляет 0,372 грн.

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