НБУ установил курс валют на 19 ноября — новости Украины

Российский рубль – 0,369 грн
Фото из открытых источников
Национальный банк Украины установил на четверг, 19 ноября, курс доллара на уровне 28,13 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.
Евро подешевел на 3 копейки, его курс составляет 33,36 грн.
Российский рубль немного вырос в цене, его курс составляет 0,369 грн.
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