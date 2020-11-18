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НБУ установил курс валют на 19 ноября — новости Украины

Курс валют 18 Ноя 2020
НБУ установил курс валют на 19 ноября — новости Украины
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Российский рубль – 0,369 грн

Фото из открытых источников

Национальный банк Украины установил на четверг, 19 ноября, курс доллара на уровне 28,13 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Евро подешевел на 3 копейки, его курс составляет 33,36 грн.

Российский рубль немного вырос в цене, его курс составляет 0,369 грн.

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