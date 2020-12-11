НБУ установил курс валют на 14 декабря — новости Украины

Фото из открытых источников
Национальный банк Украины установил на понедельник, 14 декабря, курс доллара на уровне 27,96 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.
Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 9 коп.
Евро подорожал на 10 коп., его курс составляет 33,89 грн.
Российский рубль не изменился в цене, его курс составляет 0,382 грн.
Новости по теме: НБУ сохранил учетную ставку на историческом минимуме
Напомним, в пятницу, 11 декабря, правление Национального банка Украины приняло решение сократить часть полномочий главы НБУ Кирилла Шевченко.