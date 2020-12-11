НБУ установил курс валют на 14 декабря — новости Украины

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Национальный банк Украины установил на понедельник, 14 декабря, курс доллара на уровне 27,96 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 9 коп.

Евро подорожал на 10 коп., его курс составляет 33,89 грн.

Российский рубль не изменился в цене, его курс составляет 0,382 грн.

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Напомним, в пятницу, 11 декабря, правление Национального банка Украины приняло решение сократить часть полномочий главы НБУ Кирилла Шевченко.





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