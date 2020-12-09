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НБУ установил курс валют на 10 декабря — новости Украины

Курс валют 09 Дек 2020
НБУ установил курс валют на 10 декабря — новости Украины
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Фото из открытых источников

Национальный банк Украины установил на четверг, 10 декабря, курс доллара на уровне 28,04 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 4 коп.

Евро подешевел на 10 коп., его курс составляет 33,95 грн.

Российский рубль несколько вырос в цене, его курс составляет 0,38 грн.



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