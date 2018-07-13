НБУ ухудшил прогноз роста экономики Украины

Национальный банк Украины ухудшил ожидания относительно роста экономики Украины в 2019 году и прогнозирует замедление роста до 2,5%.

Как информирует «Слово и Дело», об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

По данным НБУ, в 2019 году рост реального ВВП замедлится до 2,5% (в предыдущем прогнозе — 2,9%) из-за исчерпания эффектов повышения социальных стандартов, а также ввиду сдержанности фискальной политики, и это будет определяться необходимостью погашения значительных объемов государственного долга.

Прогноз роста ВВП на 2018 и 2020 годы регулятор оставлен неизменным на уровне 3,4% и 2,9% соответственно.

«Ключевым предположением очерченного сценария остается дальнейшее продвижение в осуществлении структурных реформ, предусмотренных программой сотрудничества с МВФ», — отметили в НБУ.

Ранее сообщалось, что согласно данным Госстата, рост ВВП Украины в 2017 году ускорился и составил 2,5%, тогда как рост за предыдущий 2016-йгод составлял 2,4%.

В первом квартале 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины составил 2,3%.

Напомним, МВФ пересмотрел темпы прироста украинской экономики на 2019 год, увеличив номинальный ВВП со $118,8 млрд до $126,7 млрд.

Также международное рейтинговое агентство Fitch прогнозировало рост ВВП Украины на 3,2% в 2018 году. При этом, в 2019 году агентство прогнозирует рост на 3,7%.

Международное рейтинговое агентство S&P ожидает ускорения роста ВВП Украины в 2018 году до 3,1% с замедлением его до 2,9% в 2019-2021 годах.

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