НБУ ухудшил прогноз роста экономики Украины

Национальный банк Украины ухудшил ожидания относительно роста экономики Украины в 2019 году и прогнозирует замедление роста до 2,5%.
Как информирует «Слово и Дело», об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
По данным НБУ, в 2019 году рост реального ВВП замедлится до 2,5% (в предыдущем прогнозе — 2,9%) из-за исчерпания эффектов повышения социальных стандартов, а также ввиду сдержанности фискальной политики, и это будет определяться необходимостью погашения значительных объемов государственного долга.
Прогноз роста ВВП на 2018 и 2020 годы регулятор оставлен неизменным на уровне 3,4% и 2,9% соответственно.
«Ключевым предположением очерченного сценария остается дальнейшее продвижение в осуществлении структурных реформ, предусмотренных программой сотрудничества с МВФ», — отметили в НБУ.
Ранее сообщалось, что согласно данным Госстата, рост ВВП Украины в 2017 году ускорился и составил 2,5%, тогда как рост за предыдущий 2016-йгод составлял 2,4%.
В первом квартале 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины составил 2,3%.
Напомним, МВФ пересмотрел темпы прироста украинской экономики на 2019 год, увеличив номинальный ВВП со $118,8 млрд до $126,7 млрд.
Также международное рейтинговое агентство Fitch прогнозировало рост ВВП Украины на 3,2% в 2018 году. При этом, в 2019 году агентство прогнозирует рост на 3,7%.
Международное рейтинговое агентство S&P ожидает ускорения роста ВВП Украины в 2018 году до 3,1% с замедлением его до 2,9% в 2019-2021 годах.
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