НБУ сохранил прогноз роста экономики Украины

Национальный банк Украины (НБУ) оставил без изменения ожидания относительно роста экономики Украины в 2018-2020 годах.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Прогноз роста ВВП в 2018 году сохранен на уровне 3,4%, в 2019 году – 2,5% и 2020 году – 2,9%.

Основным двигателем экономики в текущем году будет частное потребление благодаря дальнейшему увеличению доходов населения. Также достаточно высокой остается инвестиционная активность предприятий.

В НБУ считают, что в 2019 году рост реального ВВП замедлится до 2,5% вследствие охлаждения глобальной экономики, ухудшение ценовой конъюнктуры на мировых сырьевых рынках, сдержанной фискальной политики из-за необходимости погашения значительных объемов государственного долга, а также жесткой монетарной политики, необходимой для возвращения инфляции к цели.

В 2020 году, рост экономики Украины ускорится до 2,9%. Этому будет способствовать преимущественно постепенное смягчение монетарной политики, которое станет возможным в условиях стабилизации инфляции на уровне, близком к цели, и улучшение инвестиционной привлекательности экономики.

Ранее сообщалось, что украинская экономика ускорила рост до 3,8% во втором квартале 2018 в годовом измерении.

Напомним, что Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%, но ухудшил прогноз на 2019 до 3,3% (ранее прогнозировалось 4%).

Проект госбюджета-2019 предполагает рост ВВП Украины на 3% при инфляции 7,4%.

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